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«Фридом Финанс»: В роли защитных активов выступают бумаги Ниженекамскнефтехима и Казаньоргсинтеза

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск упал на 1,6%, следуя за динамикой на  фондовых площадках США и движением нефтяных цен. Поводом для распродажи стало резкое повышение ставок американских трежериз. Позитивным фактором остается уверенность ФРС в стабильности и управляемости рыночной и макроэкономической ситуации. Зампредседателя регулятора Ричард Кларида поддержал недавние заявления Джерома Пауэлла в отношении перспектив сохранения текущих параметров политики ФРС,  отметив преувеличенность инфляционных рисков. Кларида считает, что к концу года инфляция способна достичь таргета Федрезерва на уровне 2%, но восстановление рынка труда потребует значительно больше времени.

Риски для покупателей на отечественном рынке связаны с угрозой ужесточения санкций ввиду обострения конфликта между РФ и ЕС, а также в связи с заявлением президента США Джо Байдена о российской угрозе для трансатлантического единства на Мюнхенской конференции по безопасности.

Функцию защитных активов в текущей ситуации способны обеспечить бумаги Ниженекамскнефтехима и Казаньоргсинтеза. При поддержке нефти, с учетом менее значительного влияния динамики  кредитных ставок на продажи и снижения рисков регуляторного давления на отрасль акции нефтепереработчиков выглядят привлекательнее бумаг ретейлеров.

В аутсайдерах бумаги Распадской. Поводом для снижения стала неопределенность в отношении перспектив консолидации угольных активов на базе компании. CEO Evraz Александр Фролов вчера особо отметил, что акционеры компании не получали предложений о покупке угольных активов, которые были консолидированы на базе Распадской, и что пока рано говорить о том, каким образом будет происходить их выделение.

С учетом повышенной волатильности  динамики фьючерсов на фондовые индексы США, во второй половине дня вероятен выход отечественных площадок в плюс. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3375-3450 пунктов. Целевые диапазоны для USD/RUB и EUR/RUB: 73,35-74,75 и 89,80-91,15 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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