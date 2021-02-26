«Фридом Финанс»: В фокусе по-прежнему доходность трежерис

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 25 февраля американские фондовые индексы завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 упал на 2,45%, до 3829 пунктов, NASDAQ потерял 3,52%, Dow Jones снизился на 1,75%. Главной причиной распродажи стал очередной скачок доходности американских трежерис. Отметим, что макростатистика оказалась лучше ожиданий. Тем не менее все 11 секторов завершили день в минусе. Сектор циклических потребтоваров упал на 3,6%, технологический также выглядел слабее широкого рынка, потеряв 3,5%.

Twitter (TWTR: +3,7%) объявил о цели по увеличению выручки вдвое к 2023 году при росте активной аудитории до 315 млн пользователей.

Квартальные результаты NVIDIA (NVDA: -8,2%) оказались лучше ожиданий, как и прогнозы, но инвесторы предпочли зафиксировать позиции.

Выручка сети пиццерий Domino’s Pizza (DPZ: -7%) недотянула до консенсуса ожиданий из-за слабых продаж в США.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Вчерашний рост доходности 10-летних трежерис оказался настолько сильным, что застал врасплох участников рынка. Доходность достигала 1,56%, заметно превысив, например, среднюю дивидендную доходность S&P 500, которая равна 1,43%. Динамика доходности долгосрочных казначейских облигаций обусловлена тем, что инвесторы ожидают ускорения роста экономики и инфляции в будущем. Таким образом, причина этого явления сама по себе позитивна. Считаем, что повышение доходности «десятилеток» начало бы представлять серьезный риск для акций только в случае быстрого подъема выше 1,8% — уровня, достигнутого в самом начале 2020 года. Отметим, что в этом случае ФРС может изменить параметры программы покупки трежерис. Пока у представителей регулятора ситуация беспокойства не вызывает. Часть инвесторов начинает прогнозировать повышение ключевой ставки раньше, чем планировал регулятор. В свою очередь, Джером Пауэлл неоднократно отмечал, что для достижения цели по инфляции может потребоваться несколько лет и краткосрочного скачка цен для этого недостаточно.

Наш базовый сценарий предполагает, что коррекция будет недолгой ввиду сохранения множества позитивных факторов. Однако инвесторам стоит проявлять особую осторожность в условиях повышенной волатильности.

Заболеваемость коронавирусом в США вновь демонстрирует склонность к росту, что может оказаться следствием холодной погоды в середине февраля. Риск новой волны заражений COVID-19 актуален, но более важны темпы вакцинации, которые продолжают ускоряться.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Китайский CSI 300 упал на 2,43%, гонконгский Hang Seng обвалился на 3,64%, японский Nikkei 225 рухнул на 3,99%. Европейский EuroStoxx 50 теряет 0,4%.

Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 1,46%. Фьючерс на нефть Brent опустился до $65,5. Золото подешевело до $1765.

Ожидаем, что S&P 500 в ходе предстоящих торгов постарается удержаться выше 3800 пунктов.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по расходам физических лиц в США за январь. Ожидается рост на 2,5% м/м после снижения на 0,2% в декабре. Основной причиной повышения расходов домохозяйств являются прямые выплаты населению в рамках пакета фискального стимулирования, принятого в конце прошлого года.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 77 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря проведению массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикатор RSI опустился ниже нейтрального уровня 50 пунктов, что вкупе с индикатором MACD, находящимся на отрицательной территории, указывает на вероятность продолжения краткосрочной коррекции. Ближайшей поддержкой выступает область 3800-3805 пунктов, где пролегает 50-дневная скользящая средняя.