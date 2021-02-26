ПСБ: В 2021 г. урожай масличных вырастет до 21,9 млн т, а внутренние цены снизятся из-за регуляторных мер

Несмотря на сложные погодные условия в 2020 г., Россия собрала второй в истории урожай масличных культур – 20,3 млн т. Темпы роста урожая снизились на 7% г/г (после 5 лет непрерывного роста), что было связано с заметным ухудшением по подсолнечнику, но во многом компенсировалось взрывным ростом урожая рапса. Валовой сбор масличных в 2021 г., по нашим оценкам, поднимется на 8% - до уровней 2019 г. – 21,9 млн т. В 2021 г. мы прогнозируем снижение цен на масличные культуры в среднем на 12% на фоне умеренно крепкого курса рубля и регуляторных изменений.

По итогам 2020 г., даже несмотря на неблагоприятную погоду в отдельных регионах, Россия, судя по предварительным данным Росстата, собрала второй в истории урожай масличных – 20,3 млн т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 г. – 22 млн т. Снижение урожая в 2020 г. на 7% произошло после 5 лет непрерывного роста и связано с заметным ухудшением по подсолнечнику, что во многом компенсировалось взрывным ростом урожая рапса. Распределение урожая по культурам соответствует структуре посевных площадей – наиболее собираемым остался подсолнечник (65%), на втором месте – соя (22%), на третьем – рапс (11%). По урожайности масличных культур в 2020 г. наблюдалось закономерное снижение с пиковых уровней 2019 г. – до 15,9 ц/га в среднем. Опять же это было вызвано провалом в урожайности подсолнечника. По остальным культурам урожайность демонстрировала рост, в особенности можно выделить озимый рапс, где были достигнуты максимальные исторические уровни – 22,9 ц/га.

На текущий сезон (2021 г.) мы полагаем, что посевные площади масличных культур вырастут на 3% г/г – до 13,7 млн т, а в 2022 г. – на 4% - до 14,3 млн т. Мы исходим из того, что интерес к масличным культурам в России сохранится, благодаря нереализованном в полной мере потенциалом этой отрасли. Соответственно, потребуется гораздо больше сырья, чем есть на текущии момент. По урожайности масличных на 2021 г. мы сохраняем консервативный взгляд на подсолнечник и умеренно-оптимистичный на сою и рапс. Конечно, основным фактором неопределенности остается климат, но мы не закладываем шоков, исходя из того, что агрометеорологические условия будут удовлетворительными. В итоге, валовой сбор масличных в 2021 г., по нашим оценкам, поднимется на 8% - до уровней 2019 г. – 21,9 млн т.

Большую часть 2020 года цены на масличные культуры умеренно росли, а с сентября начался скачкообразный подъем при поддержке климатического фактора и рыночной конъюнктуры.

Безудержный рост цен на масличные культуры привел к тому, что Правительство ввело пакет регуляторных мер в конце 2020 г., а именно повысило экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса с января 2021 г. до 30 июня 2021 г. до 30% против 6,5% и впервые установило экспортную пошлину на соевые бобы – также в размере 30%, но с 1 февраля по 30 июня 2021 г. Мы полагаем, что регуляторные меры обеспечат плавное снижение цен на масличные культуры в 1 кв. 2021 г. В целом, в 2021 г. мы прогнозируем снижение цен на масличные культуры в среднем на 12% на фоне умеренно крепкого курса рубля и регуляторных изменений. Цены на подсолнечник в 2021 г. снизятся на 14,3% - до 23,4 тыс. руб./т, цены на сою в 2021 г. сократятся на 11% - до 24,9 тыс. руб./т, цены на рапс потеряют 10,8% в 2021 г. и составят 25,7 тыс. руб./т.