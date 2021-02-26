«Фридом Финанс»: Акции НЛМК приближаются к абсолютным пикам

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешний фон для российского рынка сегодня негативный. Америка перед открытием основной сессии в плюсе до 0,8%, но этого не достаточно, чтобы перекрыть ту сильную коррекцию, которая накрыла рынки поздно вечером в четверг. Европейские площадки в среднем теряют 1%, в Азии распродажа акций привела к просадкам до 4%, в частности по японскому Nikkei. Активы развивающихся стран теряют по индексу MSCI Emerging markets за сутки более 3%. Всему виной – резкий скачок доходности гособлигаций США, вызванный позитивной статистикой по рынку труда. Инвесторы готовятся к разгону инфляции и сворачиванию мягкой политики в США.

Нефть тоже сильно реагирует на общие нисходящие настроения. Brent к вечеру пятницы теряет около 1,5%, оставаясь при этом выше отметки $65 за баррель. Со своих локальных максимумов он отошел вниз почти на 4%, что закладывает почву для возможного дальнейшего снижения. В начале следующей недели нефть может сходить в диапазон $63,5-65. Дальнейшая динамика сырья будет зависеть от настроения глобальных игроков.

Российский рынок сегодня отыгрывает ту коррекцию, которая свершилась на зарубежных площадках уже после закрытия отечественной сессии в четверг. Поэтому мы наблюдаем образование гэпа с утра и довольно сильное нисхождение днем по РТС (около -2% под конец сессии), который в моменте приближался к уровню 1400 пунктов – впервые за последние 10 дней. Неделю рынок завершает вблизи 1420 пунктов, который является довольно сильной поддержкой для рынка. Основной сценарий на понедельник – рост. На слабой нефти может быть просадка в зону 1370-1400.

Индекс Мосбиржи тоже начал пятницу с гэпа вниз, но в целом динамика рублевого индикатора остается умеренной. Рынок откатился ниже 3340, но затем вернул порядка 20 пунктов и к концу дня торгуется на уровнях начала месяца. С понедельника, если общий фон останется напряженным, мы можем увидеть движение индекса Мосбиржи к отметке 3300 или даже ниже. Но в основном сценарии опять же более вероятен отскок вверх – ближе к 3400 пунктам.

Среди ликвидных акций сегодня черная металлургия: НЛМК (+3,3%) и ММК (+2,1%). Акции металлургов остаются интересными как источник стабильных повышенных дивидендов в условиях, когда рублевая инфляция опережает ключевую ставку и доходность консервативных бумаг. Однако текущие цены металлургических акций не дают большого потенциала роста в средней перспективе. НЛМК вновь близок к своим абсолютным пикам. Коррекция до 6% на горизонте ближайшего месяца вполне возможна.

Рубль сегодня укрепляется против нефти и фондового рынка в целом. Российская валюта растет после сильного снижения накануне, поэтому сейчас мы наблюдаем краткосрочную отвязку от основных драйверов. К концу дня доллар торгуется вблизи 74,5, евро – ниже 90,5. Не исключено, что начало следующей недели окажется весьма волатильным. Разброс значений в валютных парах может быть довольно широким: от 73,4 до 75,4 за доллар и от 89 до 91,5 за евро.