ПСБ: Снижение доходности UST формирует позитивный настрой в отношении ОФЗ в начале этой недели

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 4-6 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,76% годовых (+11 б.п. за неделю, +86 б.п. с начала года). Рынок американских гособлигаций в пятницу торговался в зеленой зоне, доходность UST-10 снизилась до 1,41% (-11 б.п.). Теме не менее резкий взлет доходности долларового бенчмарка накануне до 1,52% оказал сильное давление на гособлигации развивающихся стран. Инвесторы опасаются, что рост долларовых ставок негативно отразится на экономике ЕМ.

Сегодня для рынка рублевых облигаций внешний фон складывается умеренно позитивно: Brent растет выше 65 долл за баррель, активы развивающихся стран дорожают. При данной конъюнктуре ОФЗ могут закрепиться на достигнутых уровнях или даже немного подрасти в цене. На горизонте недели для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон 6,70 – 6,90% годовых. На динамику российского рынка облигаций будет влиять изменение доходности UST, а также решение ОПЕК+ по объемам добычи, которое может отразиться на нефтяных ценах.

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