ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро понедельника позитивные

Пара доллар/рубль в первые часы торгов отступит в район 74,3 рубля. В дальнейшем национальная валюта попытается продолжить укрепление, а доллар может сдвинуться к отметке 74 рубля

Сегодня, учитывая внешний фон, ожидаем активизации покупок в российских акциях в начале торгов

Снижение доходности UST формирует позитивный настрой в отношении ОФЗ в начале этой недели

X5 (ДЕРЖАТЬ) может провести IPO онлайн-бизнеса в конце 2022-начале 2023 гг. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем планы Х5 по выведению онлайн-бизнеса на IPO. Это позволит финансировать рост цифровых активов, сохранив при этом рентабельность EBITDA не ниже 7% и выплачивая дивиденды акционерам. Также отметим, что Х5 не исключает возможности в ближайшие 1,5-2 года запустить программу по обратному выкупу акций. Вкупе с IPO онлайн-бизнеса это поможет X5 нарастить капитализацию. Мы рекомендуем “держать” акции Х5 с таргетом 3000 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»