ПСБ: Нефть снова растет на ожиданиях

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent снова растут на утро понедельника, подержанные новостями о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулов на 1,9 трлн долл. Следующим этапом будет рассмотрение в Сенате. У демократов дедлайн 14 марта, когда истекает срок действия некоторых видов федеральных программ помощи безработным. Надежды на скорое одобрение дополнительных стимулов поддерживает интерес спекулянтов к рисковым активам. Это пока снижает градус напряжения относительно заседания стран ОПЕК+ на этой неделе, где есть риски смягчения квот, а значит появления на рынке дополнительного объема предложения. Также нет реакции и на статистику по деловой активности в промсекторе Китая, которая в феврале опустилась до минимумов с мая 2020 г. Но данные учитывают длительные выходные из-за нового года по лунному календарю и все равно находятся выше пограничного уровня в 50 пунктов. На сегодня мы полагаем, что цены на нефть Brent будут находиться в районе 65-66,5 долл./барр.

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