ПСБ: Рынки начнут неделю ростом

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, которые будут оказывать влияние на настроения инвесторов.

Так, рынки продолжат следить за ходом принятия нового пакета помощи американской экономике объемом 1,9 трлн долларов, предложенного президентом Байденом. При этом, кроме оценки положительного влияния данного пакета, который способен ускорить восстановление американской экономики, инвесторы продолжат оценивать возможные негативные последствия в виде разгона инфляции. Последнее может оказывать давление на рынки на фоне ожидания более раннего начала сворачивания стимулирующей политики ФРС.

Важным фактором останется ситуация с распространением коронавируса. Дальнейшее замедление темпов будет позитивно влиять на настроения рынков, также как и продолжение процесса вакцинации, что дает надежду на скорую победу над пандемией. Негативным фактором может выступить появление новых штаммов, что представляет угрозу для эффективности вакцин.

Плюс к этому в фокусе останется макроэкономическая статистика, которая будет давать поводы для пересмотра ожиданий по траектории восстановления мировой экономики. Так, мы выделяем публикацию данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, а также изменение количества безработных в Германии и индекс потребительских цен в Еврозоне. Учитывая фокус ФРС на рынке труда, повышенное внимание будет уделено статистике за февраль по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США.

Если же оценивать настроения на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как позитивные. Поводом к покупкам выступает прохождение в субботу плана Байдена в палате представителей. На этом фоне на азиатских площадках наблюдается уверенный рост, а основные индексы подтягиваются в пределах 2,2%. Фьючерсы на основные американские индексы отыгрывают часть снижения пятницы, прибавляя до 0,7%. Активизировались покупки и на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,8%, вновь поднявшись в район 65,5 долларов за баррель.

Учитывая внешний фон, ожидаем активизации покупок в российских акциях в начале торгов. В результате, индекс МосБиржи в первые часы попытается вплотную подойти к отметке 3400 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на публикацию данных по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран и США, которые могут стимулировать дальнейшее рост спроса на рисковые активы, включая российские акции. Однако под конец торгов возможна активизация продаж и некоторая коррекция, связанная с фиксацией прибыли по спекулятивным длинным позициям, что не позволит индексу МосБиржи закрепиться выше 3400 пунктов. Из корпоративных событий выделим публикацию финансовых результатов ИнтерРАО и Детского мира.

На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Восстановление цен на нефть и умеренный подъем валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле, в результате чего он сможет отыграть часть потерь предыдущей недели. Так, пара доллар/рубль в первые часы торгов отступит в район 74,3 рубля. В дальнейшем национальная валюта попытается продолжить укрепление, а доллар может сдвинуться к отметке 74 рубля. Отметим, что, на наш взгляд, до конца недели диапазон 73-75 рублей останется актуальным для американской валюты.