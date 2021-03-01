ИАЦ «Альпари»: Рост нефтяных котировок поддержит рубль на открытии Мосбиржи

В пятницу, 26 февраля, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,16%, до 74,63 руб., евро/рубль – на 0,97%, до 90,07 руб., фунт/рубль – 0,73%, до 104,09 руб.

Торги на Мосбирже открылись ослаблением по иностранным валютам. Рубль удержал позиции в плюсе до закрытия вечерней сессии. Большую часть потерь за четверг он отыграл против евро и фунта за счет их ослабления к доллару США на международном валютном рынке.

В последний день торговой недели и месяца единая валюта и британский фунт не смогли оправиться от роста доходности 10-летних американских госбумаг в четверг. Именно их рост до 1,56% годовых стал основной причиной падения американских фондовых индексов, снижения цен на нефть и ослабления рубля до 74,85 руб. за доллар.

Глава ФРС США Джером Пауэлл на минувшей неделе ясно дал понять, что ЦБ будет придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики еще довольно долгое время. Похоже, что инвесторы не верят ФРС. Они считают, что регулятор недооценивает рост инфляции и придётся раньше повышать ставки.

В пятницу доходность гособлигаций США снизилась до 1,38% годовых. Рубль воспользовался моментом, но неизвестно, сможет ли он отыграть все потери у доллара. В пользу рубля выступили платежи в рамках налогового периода за февраль.

В понедельник, 1 марта, на торгах в Азии нефть подорожала на 1,89%, до $65,55 за баррель. Рост котировок могла вызвать геополитическая напряженность вокруг Ирана, который отверг идею Европейского союза (ЕС) о повторных переговорах по ядерной сделке.

На фоне дорожающей нефти за один доллар на валютном рынке дают 74,25 руб. Если европейские участники поддержат сегодняшнее ралли по нефти, то по паре доллар/рубль ожидается тест уровня 74 руб., по паре евро/рубль — 89,65 руб.

Фондовый рынок

В пятницу российские фондовые индексы закрылись снижением. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3346,64 пункта (-1,85%), индекс РТС — 1411,93 пункта (-2,65%). Индексы завалились на фоне ралли доллара и снижения нефтяных котировок.

Московская биржа с 1 марта увеличила время торгов на валютном и срочном рынках на три часа, запуская утреннюю сессию с 7:00, а не с 10 мск как обычно. Фьючерс на индекс МосБиржи стоит 335300 (+0,23%), фьючерс на индекс РТС – 141830 (+0,70%). Фьючерс на индекс S&P500 поднялся на 0,75%, до 3837,25 пункта. Если на рынке нефти сохранится положительная динамика, то по индексу МосБиржи ожидается восстановление до 3407 пунктов, по индексу РТС — 1450 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»