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ИАЦ «Альпари»: В конце зимы рынок фиксирует прибыль

Индекс МосБиржи в пятницу вечером снизился к 3333 пунктам - это минимум с начала месяца. Итого, за февраль рублевый индикатор вырос на 1,5%. Индекс РТС за месяц упал на 2,8%, к завершению последнего торгового дня в феврале он подошел к 1402 пунктам.

Краткосрочно, учитывая довольно минорный внешний фон, индекс МосБиржи может торговаться в пределах 3310-3350 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 1380-1420 пунктов.

Из интересных рыночных событий стоит отметить на сегодня стабилизацию акций «Норильского никеля», которые заметно провалились в цене за три торговых дня на фоне происшествий на производстве компании. Как и ожидалось, падение остановилось в области 23200 руб., теперь дело за консолидацией и реакциями эмитента на происходящее.

Под давлением сегодня находятся бумаги «Сургутнефтегаза», где «медведи» ведут котировки к минимумам с 29 октября прошлого года. Если удастся пробить вниз область 32,13-32,35, распродажи усилятся.

Доллар сегодня почти не менял своих позиций и завершает сессию около 74,89 руб. За февраль доллар упал на 1,1%, однако с начала года доллар вырос к рублю на 0,4%. Ожидания на март предполагают, что «американец» проторгуется в пределах 73-75 руб., но возможны отклонения в обе стороны. Евро сейчас балансирует около 90,76 руб., оставляя за собой диапазон колебаний в пределах 89-91 руб. За февраль курс евро снизился в паре с рублем на 1,2%, с начала 2021 года - просел только на 0,4%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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