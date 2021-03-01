ПСБ: Аэрофлот готовится к взлёту

Новый генеральный директор а/к Аэрофлот в интервью РБК озвучил некоторые положения Стратегии развития компании до 2028 года. Руководство компании ожидает восстановление авиаперевозок до докризисных уровней уже в 2022 году.

Аэрофлот ожидает полного восстановления авиаперевозок до докризисных уровней в 2022 году, отмечая, что в августе и сентябре 2020 года количество перевезенных пассажиров на внутренних линиях уже достигало докризисных уровней. Прогноз компании совпадает с нашим консервативным сценарием восстановления. Мы ожидаем нормализацию авиасообщений в 2022 году, однако отмечаем риски роста темпов распространения COVID-19, что приведет к задержкам в восстановлении авиасообщений с другими странами.

Стратегия Аэрофлота до 2028 года предполагает сегментацию компаний, входящих в группу, и их специализацию. Так, а/к Аэрофлот сосредоточится на высокомаржинальных среднемагистральных и дальнемагистральных маршрутах. Победа будет развивать бюджетный сегмент, а а/к Россия сконцентрируется на региональном рынке среднебюджетных перевозок. По нашему мнению, такая стратегия позволит компании удовлетворить все потребности российских пассажиров в перевозках, а также сократить издержки за счет конкретизации клиентских сегментов.

В ходе вторичного размещения бумаг в октябре 2020 года Аэрофлот привлек от государства и частных инвесторов 80 млрд руб. Данного объема средств, по нашему мнению, достаточно для выхода из кризиса в течение всего 2021 года, при прогнозируемом восстановлении пассажирских перевозок.

Аэрофлот подтвердил отсутствие на данный момент планов по выводу акций а/к Победа на открытый рынок. Считаем, что Победа сможет раскрыть свой потенциал стоимости только после восстановления пассажиропотока до докризисных уровней.

Полагаем, что отчетность Аэрофлота за 4 кв. и по итогам 2020 года, которая выйдет 3 марта, не окажет существенного влияния на котировки бумаги. После восстановления пассажиропотока до докризисных уровней и реализации обновленной стратегии, конкурентные позиции Аэрофлота станут намного сильнее, что позволит компании занять более 50% рынка перевозок. Оптимистично смотрим на бумаги компании и рекомендуем «покупать» с целевой ценой 88 руб. за акцию, потенциал доходности +26% к текущей цене.

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