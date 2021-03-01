Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 1 марта: 74,0448 руб/доллар США и 89,4461 руб/евро

ЦБ РФ с 2 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,0448 руб.
  • 1 евро - 89,4461 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,5990 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3925 р. (0,53%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9282 р. (1,03%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6330 р. (0,55%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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