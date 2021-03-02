«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие торгов 3310-3405 пунктов по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,5%, следуя за нефтяными ценами и котировками фондовых площадок США. Прогноз на основании статистики рынка свопов предполагает, что ФРС начнет ужесточать политику в марте 2023 года, а ставка федеральных фондов будет повышена на 90 базисных пунктов к концу 2024 года. При этом наметившаяся стабилизация показателей доходности краткосрочных гособлигаций США по сравнению с долгосрочными формирует ожидания повышения требуемой доходности вложений и способствует усилению спроса на риск. Ключевые угрозы для развития такой тенденции — технические факторы, обусловленные низкой базой динамики ключевых фондовых рынков в марте 2020-го, а также анонсированные Белым домом планы активного наращивания долговой эмиссии, что приведет к новому витку спроса на защитные активы. Обострение политической напряженности между Россией и Западом чревато усилением санкционного нерыночного давления на спрос.

Выручка и чистая прибыль Детского за 2020 год составила 142,9 млрд руб. и 7,765 млрд руб., существенно превысив общерыночные ожидания. Менеджмент рекомендует выплатить в виде дивиденда за год всю чистую прибыль по РСБУ за четвертый квартал, то есть 4,5 млрд рублей. В этом случае доходность составит около 8% к текущим ценам, а справедливая стоимости компании повысится на 2-6% в зависимости от применяемой методики. На утренних торгах бумаги Детского мира выглядели лучше рынка.

Акции ВСМПО-Ависма в списке аутсайдеров. Причиной снижения ее котировок может быть переток капитала в акции других, более рисковых эмитентов, а также новость о сокращении компанией вложений в капитал Русгидро, несмотря на улучшение рыночной ситуации, а также рост выручки и прибыли ВСМПО. Данные могут служить поводом для формирования неуверенности руководства компании в перспективах рынка и экономики. Одновременно не исключено и то, что продажи носят тактический характер и обусловлены какими-либо сравнительными оценками привлекательности вложений в различных отраслях российской и мировой экономики.

Прогнозируем продолжение позитивной динамики до конца текущих торгов. Цель на закрытие для индекса Мосбиржи: 3310-3405 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 74,05-75,15 и 89,30-91,00 соответственно.