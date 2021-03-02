«Фридом Финанс»: Весна начинается на позитиве

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 26 февраля американские фондовые площадки завершили преимущественно в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,48%, до 3811 пунктов, Dow Jones упал на 1,50%, однако NASDAQ прибавил 0,56%. Доходности трежерис оставались в центре внимания. Их снижение позволило технологическому сектору стать лидером роста с результатом +0,60%. Впрочем, восемь из 11 секторов закончили сессию в заметном минусе. Аутсайдерам стала энергетическая отрасль, которая скорректировалась на 2,3%.

Результаты Airbnb (ABNB: +13,3%) оказались лучше консенсус-прогнозов, компания рассчитывает продемонстрировать рост выручки в первом квартале 2021 года.

Выручка маркетплейса Etsy (ETSY: +11,5%) значительно превзошла ожидания, прогнозы компании также оказались сильными.

Virgin Galactic (SPCE: -11,9%) вновь перенесла тестовый запуск SpaceShipTwo, теперь полет запланирован на май.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В выходные палата представителей Конгресса США одобрила пакет антикризисных мер объемом $1,9 трлн, предложенный президентом Байденом. Следующий этап — обсуждение и внесение правок в программу в Сенате. Повышение минимальной ставки оплаты труда до $15 в час, скорее всего, будет исключено из финальной версии законопроекта. Участники рынка по-прежнему ожидают его принятия в середине марта.

Кроме того, в выходные американские регулирующие органы одобрили антиковидную вакцину, созданную Johnson & Johnson. Решение было ожидаемым, однако новость способствует усилению оптимистичного настроя инвесторов. Около 4 млн доз будет распространено сразу, а к концу июня ожидаются поставки общим объемом 100 млн доз. Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи отметил, что все три одобренные на сегодня и доступные американцам вакцины, включая продукты Pfizer и Moderna, эффективны. Тенденция к сокращению числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией сохраняется.

В краткосрочной перспективе волатильность будет повышенной, и определяющим фактором привлекательности рынка акций останутся доходности трежерис. Впрочем, позитив в новостном фоне преобладает, поэтому акции способны развернуться вверх после снижения на прошлой неделе.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Китайский CSI 300 повысился на 1,54%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,63%, японский Nikkei 225 вырос на 2,41%. Европейский EuroStoxx 50 прибавляет 1,4%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,43%. Фьючерс на нефть Brent держится выше $65. Золото дорожает до $1750.

Ожидаем, что S&P 500 в ходе предстоящей сессии будет склонен к росту и протестирует уровень 3870 пунктов.

В этот понедельник будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за февраль. Прогноз предполагает рост на 0,1 пункта в сопоставлении с январским значением, до 58,8. Темпы восстановления производственного сектора США остаются высокими, что уже отразил предварительный индекс PMI от агентства Markit.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 81 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса продолжает ослабевать благодаря проходящей вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка нашел сильную поддержку в области психологически значимого уровня 3800 пунктов, у которого пролегает 50-дневная скользящая средняя и где краткосрочная коррекция способна завершиться.

Китайский производитель электромобилей NIO Inc. (NIO) 1 марта представит результаты за четвертый квартал 2020 года. Консенсус-прогноз предполагает рост выручки 2,5 раза год к году и на 48% квартал к кварталу, до $1 млрд, при EPS на уровне -$0,09 против -$0,40 в четвертом квартале 2019 года. Обращаем внимание на стабильное сокращение убытка и приближение прибыльности к положительной территории. В 2020 году компания демонстрировала уверенное улучшение операционных результатов и стабильное увеличение объемов поставок автомобилей. Мы ожидаем подтверждения сильных операционных результатов соответствующими финансовыми показателями. Кроме того, в фокусе внимания будут комментарии менеджмента о глобальной нехватке чипов, а также о планах компании на 2021 год. Ранее ближайшие конкуренты заявили, что данная проблема скажется на их результатах за первый квартал 2021 года.

Target Corporation (TGT) 2 марта отчитается о финансовых результатах за четвертый квартал 2020 года. Участники рынка ожидают повышения основных показателей ретейлера. Консенсус-прогноз по EPS предполагает ее увеличение на 50% г/г, до $2,54, при росте выручки на 17,1% г/г, до $27,4 млрд. Компания уделяет огромное внимание развитию e-commerce. Cопоставимые продажи в комбинированном периоде ноябрь-декабрь выросли на 17,2%, что обусловлено увеличением среднего чека на 12,3%. Сопоставимый трафик вырос на 4,3%. Сопоставимые цифровые продажи взлетели на 102% г/г, что было вызвано главным образом высоким спросом на услугу доставки в день заказа. Вышеупомянутые факторы вселяют оптимизм в отношении предстоящих результатов. Тем не менее нельзя исключать влияние затрат, связанных с COVID-19. Мы предполагаем, что расходы, связанные с дополнительными выплатами сотрудникам, а также инвестиции в обеспечение безопасности посетителей, оказали существенное влияние на рентабельность.

Четвертого марта результаты за последний квартал 2020 года представит один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых и RF-решений Broadcom (AVGO). Текущий консенсус-прогноз Factset предполагает рост выручки на 12,9%, до $6,61 млрд, что соответствует первоначальным ожиданиям менеджмента. Повышение non-GAAP EPS ожидается на уровне 24,9%, до $6,56. Ключевым позитивным драйвером для выручки останется подсегмент беспроводных RF-решений, доходы от которого способны увеличиться на 85-95% благодаря повышению количества и стоимости компонентов для смартфонов с поддержкой связи формата 5G, а также расширению рынка Wi-Fi 6. Поддержку подсегменту сетевых решений окажет сохраняющийся тренд на продвижение облачных и граничных вычислений. Сегмент ПО будет под давлением слабого спроса со стороны корпоративных клиентов на решения Brocade. Мы ожидаем, что инвесторы сосредоточат внимание на прогнозах выручки и операционных расходов на текущий год.