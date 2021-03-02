ПСБ: Детский мир планирует направить 100% чистой прибыли по РСБУ

Детский мир в 4 кв. 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 58% г/г, до 4,3 млрд руб. На годовые дивиденды ритейлер планирует направить 100% чистой прибыли по РСБУ за 4 кв. – 4,5 млрд руб. Это дает дивиденд в размере 6,1 руб. / акцию, доходность 4,2%. Мы положительно оцениваем потенциал Детского мира в долгосрочном периоде с учетом развития онлайн-продаж и омниканальной бизнес-модели. Наш целевой ориентир на этот год 157 руб./акцию, потенциал роста 9% к текущей цене (рекомендация «держать»).

Детский мир, крупнейший в России и Казахстане ритейлер на рынке детских товаров, сегодня опубликовал финансовые результаты за 4 кв. и 2020 г. На конец декабря группа объединяла 868 магазинов и в текущем году планирует открыть минимум 70 магазинов основного формата. Результаты Детского мира за 4 кв. оказались лучше прогнозов в части чистой прибыли, но ниже в части EBITDA.

Выручка Детского мира в 4 кв. 2020 г. увеличилась на 14,3% г/г, до 44,489 млрд рублей. При этом выручка онлайн-сегмента выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 12,7 млрд руб. По итогам года рост выручки составил 11%, а онлайн-сегмента – в 2,4 раза, до 34,8 млрд рублей. Основными драйверами роста стали увеличение доли онлайн-продаж, развитие курьерской доставки и открытие новых магазинов. В 2020 г. Детский мир развернул маркетплейс на все категории, включая одежду и обувь, игрушки и игры, товары для новорожденных и зоотовары, в результате общий ассортимент компании вырос в 2,5 раза по сравнению с концом 2019 года – до 250 тыс. товарных позиций.

Детский мир в 4 кв. увеличил чистую прибыль по МСФО на 58% г/г, до 4,3 млрд руб., а по итогам 2020 года на 6,3%, до 7,765 млрд рублей. Скорректированная прибыль на курсовые разницы, фин. доходы и расходы и другие правки - выросла на 4,2% за год, до 8,357 млрд рублей. Общие сопоставимые продажи (like-for-like) в России и Казахстане увеличились на 5,9% благодаря гибкому ценообразованию и расширению ассортимента.

Показатель операционной эффективности EBITDA по итогам 4 кв. выросла на 19% г/г, до 5,6 млрд рублей, рентабельность составила 12,6% против 12,2% в 4 кв. 2019. Скорректированная EBITDA увеличилась на 14,2%, до 5,95 млрд руб. Годовая EBITDA увеличилась на 17,3%, до 16,224 млрд рублей, а рентабельность составила 11,4% против 10,7% в 2019 году. Скорректированная годовая EBITDA повысилась на 15,2%, а рентабельность составила 11,9%. На рост показателя повлияли высокий темп роста выручки и снижение операционных затрат.

Чистый долг вырос на 2,7%, до 17,956 млрд рублей, при этом соотношение чистого долга к EBITDA снизилось и составило 1,1х (1,3х годом ранее).

Финансовое положение Детского мира остается стабильно устойчивым благодаря способности компании генерировать существенный операционный денежный поток. По состоянию на конец года отмечено снижение чистого долга к скорректированной EBITDA, при этом компания продолжила в полном объёме реализовывать инвестиционную и дивидендную программы. Детский мир планирует направить на дивиденды за 2020 г. всю чистую прибыль за 4 квартал по РСБУ - 4,5 млрд руб. Это даст 6,1 руб. / акцию, доходность 4,2%.

Мы положительно оцениваем потенциал Детского мира в долгосрочном периоде с учетом развития онлайн-продаж и омниканальной бизнес-модели. Наш целевой ориентир на год 157 руб./акцию, потенциал роста 9% к текущей цене (рекомендация «держать»).

ПАО «Промсвязьбанк»