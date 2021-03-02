«Фридом Финанс»: Рынок акций завершает понедельник ростом

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 18.00 мск в плюсе более чем на 1%, РТС – почти на 2%. День на зарубежных площадках проходит в позитивном ключе, хотя уровень деловой активности в производственной сфере Китая в феврале снизился по сравнению с прошлым месяцем до 50,6 п. В Японии первая торговая сессия недели завершилась сильным ростом на 2,41% по индексу Nikkei225. Европейские бенчмарки показывают околонулевую или положительную динамику. Позитивом для рынков стало одобрение экспертным советом Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) массового применения вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 и то, что Палата представителей поддержала план стимулов Байдена на $1,9 трлн. Ожидаем одобрения со стороны Сената. S&P500 в плюсе после снижения доходностей 10-летних UST до 1,43%.

Рубль вновь укрепляется, приближаясь к 74 руб./$ и 89 руб./евро. Это происходит несмотря на то, что на этой неделе актуальна санкционная повестка. Главы МИД ЕС могут озвучить новые ограничения, пока речь только о мерах в отношении физлиц. США готовятся представить информацию о том, какие санкции могут применяться в отношении к России, об этом упоминала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Конкретизация санкционной повестки может стать как позитивным, так и негативным сигналом для российских активов. Рубль поддерживает завершение налогового периода.

Для котировок нефти будут важны итоги заседания ОПЕК+ в четверг. В фокусе «иранский фактор» в виду неопределенности с условиями смягчения санкций со стороны США. Пока же цена ближайшего фьючерса на Brent на МосБирже вблизи уровня закрытия пятницы, $64,5 за баррель.

День богат на корпоративные события. Чистая прибыль «Детского мира» по итогам 2020 года прибавила 6,3% – до 7,8 млрд рублей. Выручка ритейлера выросла за год до 142,9 млрд рублей, на 11%. Результаты «Интер РАО» по МСФО за 2020 год оказались хуже прошлогодних. Чистая прибыль компании уменьшилась на 7,8% и составила 75,5 млрд рублей. Позитивной новостью до акций «Газпрома» стало то, что в январе-феврале компания нарастила добычу газа 7,8% год к году. Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за 2020 год сократилась на 13,6% до 65,065 млрд рублей, выручка также снизилась. Чистая прибыль МОЭК за 2020 год по РСБУ выросла на 4,2% до 12 млрд 274 млн рублей. Несмотря на это в лидерах роста в понедельник акции «М.видео», «ГМК НорНикель», Yandex.

Если внешний фон будет оставаться спокойным, то рубль на торгах вторника останется в рамках 73,6-74,5 руб./$ и 88,8-89,7 руб./евро. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3330-3420 пунктов.