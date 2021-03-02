ИАЦ «Альпари»: Рынок встретил весну с оптимизмом

Начало весны российский фондовый рынок встретил хорошим настроением. Индекс МосБиржи сегодня подрос к 3388 пунктам и может дотянуться до 3395 пунктов, если к завтрашней сессии настрой ничто не собьет. А там и 3415 пунктов может покориться «быкам». Индекс РТС восстановился к 1442 пункту и способен торговаться в коридоре 1435-1455 пунктов.

В фаворитах рыночного спроса сегодня акции «Яндекса» - бумаги прервали затяжное снижение после появления информации о намерении компании реорганизовать подразделения. Об уверенном росте цены на бумагу речи пока не идет, нужно закрепиться выше 5020 руб., чтобы двигаться дальше.

Положительно отрастают акции «Норильского никеля», где идет восстановление после стрессов февраля. Сейчас бумага вернулась к 24135 руб., на волне отскока может подняться к 24500 руб. - но для дальнейшего укрепления цены должен быть серьезный триггер.

Хуже рынка выглядят акции «ПИКа», «ЛСР» и «ФосАгро», а также бумаги «Ленты», которые часто идут против тренда.

Доллар США сегодня заметно пострадал - повсеместный интерес к риску создает вокруг рубля совершенно волшебный ореол неуязвимости. К вечеру доллар США спустился к 74,06 руб., но этот рубеж он уже неоднократно тестировал. Дальше может быть или атака на 73,80 руб., или стабилизация в пределах 74-74,50 руб. Евро торгуется по 89,16 руб. и пока сохраняет за собой проторгованные границы коридора 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»