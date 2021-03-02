ПСБ: В 2021 году производство сахара увеличится вслед за ростом цен

В 2020 году снижение производства сахара на 16,8% из-за слабого урожая сахарной свеклы и резкое увеличение его экспорта на 62% привели к росту оптовой цены в конце прошлого года. Однако по итогам всего 2020 года средняя цена снизилась на 3,1% - до 25,5 руб. Ожидаем, что улучшение ценовой конъюнктуры на рынке сахара будет стимулировать производителей наращивать производство в 2021 году: выпуск сахара вырастет до 6,4 млн т. Среднегодовая цена на сахар в России, по нашим оценкам, в 2021 году вырастет на 25,4% - до 31,9 руб./кг.

Производство сахара в 2020 году, по нашим оценкам, заметно снизилось - на 16,8%, до 6,1 млн т. Причина – слабый урожай сахарной свеклы. Сбор сахарной свеклы, по предварительным данным Росстата, в 2020 году составил 32,4 млн тонн, что на 40% меньше, чем в 2019 году. Снижение произошло из-за сокращения посевных площадей на 19%, до 928 тыс. га.

После спада в производстве сахара в 2020 году посевные площади сахарной свеклы и ее валовый сбор, согласно нашим ожиданиям, будут увеличиваться. Посевные площади сахарной свеклы могут составить в 2021 году 1 140 тыс. га (+23,0%), сбор сахарной свеклы может составить 43,1 млн т (+33,0%). Увеличение посевных площадей и рост сбора урожая будет способствовать восстановлению производства в 2021 году: по нашим оценкам, выпуск сахара вырастет до 6,4 млн т.

Стабильное потребление сахара (5,7 млн т) и резкий рост экспорта привели к росту оптовой цены в конце прошлого года, однако по итогам всего 2020 года средняя цена снизилась на 3,1% - до 25,5 руб.

На фоне резкого роста цен в декабре 2020 года на 103% - до 36 руб./кг правительство России заключило с производителями соглашение, которое предусматривает, что оптовые цены на сахар будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм до конца 1 квартала 2021 года.

В 2021 году ожидаем рост цен на сахар в России на фоне сильной ценовой конъюнктуры в мире. В текущий момент мировые цены на сахар растут на фоне ожиданий потребления этого продукта в азиатских странах, деловая активность которых восстанавливается после негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса. Предоставление дешевой ликвидности на мировых рынках капитала, усиление инфляционных ожиданий также создают предпосылки для продолжения роста цен на биржевые товары, в том числе и сахар, мировые цены на который в ближайший год, на наш взгляд, продолжат восходящую тенденцию. Это будет способствовать росту цен в России. Согласно нашему прогнозу, среднегодовая цена на сахар в России вырастет в 2021 году на 25,4% - до 31,9 руб./кг.

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