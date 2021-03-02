ПСБ: Среднесуточная погрузка на сети РЖД в феврале продолжила рост

Среднесуточная погрузка на сети РЖД в феврале выросла на 0,7% г/г, показав динамику, схожую с январем. Несущественные темпы роста погрузки отражают слабое восстановление экономического роста и деловой активности. Объем погрузки на сети РЖД в феврале 2021 года снизился на 2,8% г/г и составил 96,7 млн тонн. Показатель по месяцу оказался отрицательным из-за эффекта високосного 2020 года.

Нефть, нефтепродукты, а также строительные грузы сдерживали темпы роста погрузки в начале года, в то время как каменный уголь, черные металлы и минеральные удобрения способствовали ее росту.

Снижение погрузки нефти и нефтепродуктов вызвано исполнением Россией обязательств в рамках сделки ОПЕК+. Так, по предварительным данным Интерфакса, добыча нефти с конденсатом в феврале снизилась на 0,8% м/м. Однако по мере оживления деловой активности и ожидаемого нами смягчения квот ОПЕК+, погрузка данного вида грузов может быть увеличена во второй половине 2021 года.

Погрузка строительных грузов в январе-феврале осталась под давлением (-8% г/г). Мы ждем восстановления объемов перевозки данного вида грузов не ранее 2022 года, после начала реализации крупных национальных проектов в области модернизации инфраструктуры и автомобильных дорог.

Конъюнктура на мировых сырьевых рынках продолжает играть в пользу повышения экспорта отечественными производителями. Погрузка черных металлов выросла на 11% г/г за счет обновления 10-летних максимумов цен на сталь. Высокий спрос на уголь поддерживался аномально холодной зимой в большинстве стран. В январе-феврале увеличение его европейской цены составило 24% г/г, а азиатской 34% г/г.

По году наш прогноз остается оптимистичным и предполагает, что погрузка вырастет на 2,5% г/г за счет восстановления объемов погрузки каменного угля, нефти и нефтепродуктов.

ПАО «Промсвязьбанк»