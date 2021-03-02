«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Русгидро и Алросы

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали акции Русгрейн (+17,49%). В аутсайдеры попали бумаги Эталона (-4,82%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.

Русгидро (+0,61%, спек. покупка, ТР 150 руб.) отчитается по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне 400 млрд руб. с EBITDA в размере 112 млрд руб. и прибылью на сумму 53 млрд руб., или 0,12 руб. на акцию. В виде дивиденда компания может выплатить 50% скорректированной прибыли, то есть около 5 копеек на акцию с доходностью 6,5%.

Алроса (+0,97%, спек. покупка, ТР 150 руб.) представит результаты по международным стандартам. Консенсус на основе ранее опубликованных операционных результатов закладывает выручку в районе 216 млрд руб. при EBITDA в объеме 94 млрд руб. и прибыли на уровне 42 млрд руб. Прошедший год для компании был кризисным, но продажи восстановились. Прогнозируется выручка по итогам 2021 года около 270 млрд руб. при сохранении рентабельности EBITDA на уровне 43% и росте чистой рентабельности до 28%. Компания также проведет мероприятие для инвесторов.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон позитивен. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 73-74. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3350-3430 пунктов.