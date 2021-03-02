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ПСБ: Снижение цен на нефть и ослабление спроса активы ЕМ сегодня формируют негативный фон для рынка рублевых облигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник на рынке рублевых облигаций преобладали оптимистичные настроения. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1 – 3 б.п. Спрос на ОФЗ вернулся после стабилизации доходности UST-10 в диапазоне 1,40 – 1,45%, что на 10 б.п. ниже максимумов на прошлой неделе. Вместе с российскими облигациями дорожали бонды большинства развивающихся стран. Локальные 10-летние гособлигации ЮАР, Мексики, Индонезии, Колумбии вчера снизились в доходности на 4 – 10 б.п.

Сегодня на глобальных рынках активы развивающихся стран вновь дешевеют. Негативным фактором выступает снижение цен на нефть перед заседанием ОПЕК+ на этой неделе на ожиданиях увеличения добычи. При таком внешнем фоне сегодня доходность ОФЗ может вернуться к уровням пятницы, растеряв восстановление цен в понедельник.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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