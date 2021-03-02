ПСБ: Ухудшение внешнего фона может вернуть индекс МосБиржи в зону 3300-3350 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки начали март неплохим отскоком. Ведущие американские индексы смогли прибавить 1,9%-3,0%, европейские рынки акций – 1,6-1,9%, чуть меньшие темпы восстановления продемонстрировал индекс развивающихся стран MSCI EM, поднявшись на 1,7%. Поводом для улучшения динамики рынков выступили как некоторый откат долларовых ставок (доходность 10-летних казначейских облигаций США вернулась к уровню 1,4%) и технические факторы – (рынки заметно отступили от пиков на прошлой неделе), так и новостной фон.

Так, в первую очередь, отметим одобрение Палатой представителей США в прошедшие выходные пакета экономической поддержки объемом 1,9 трлн долл., продвигаемого Президентом США Дж. Байденом. Теперь законопроект должен одобрить Сенат США. Демократическая партия убеждена, что пакет помощи будет принят, хотя обилие спорных моментов, с которыми не согласны представители республиканской партии и даже, по сообщениям СМИ, отдельные сенаторы-демократы, пока не позволяют уверенно говорить о быстром согласовании. Локально поддержкой для развитых рынков вчера также выступила публикация данных по деловой активности в промышленности по итогам февраля, свидетельствующих об ее уверенном росте в Европе и США. Так, окончательное значение PMI в промышленном секторе еврозоны составило 58,6 пунктов, а ISM в промышленности США достиг 60,8 пунктов, максимума с осени 2018 года.

Рынки отыграли позитив по готовящимся стимулам в США и к утру вторника оптимизм на мировых рынках вновь ослаб. Так, на азиатских рынкам преобладает снижение, причем заметно снижаются китайский и японский рынки. Усилилось давление на товарных рынках – так, котировки нефти Brent опустились ниже 63 долл./барр. на фоне крепнущего доллара. В умеренном «минусе» и фьючерсы на индексы США. Мы полагаем, что непростая ситуация с коронавирусом и сообщения о новом, бразильском, штамме, а также дефицит новостных триггеров для развития отскока в условиях высоких рыночных оценок заставят инвесторов проявлять осторожность. Мы ждем сегодня преобладания умеренно коррекционной динамики на мировых рынках.

В понедельник индекс МосБиржи прервал снижение, прибавив 1,2% при поддержке всплеска оптимизма на мировых рынках. Все ключевые сектора, за исключением химпрома, смогли показать положительную динамику. Наиболее сильно смотрелись акции финансового сектора, ведомые акциями МосБиржи (+2,2%), обновившими исторический максимум. В лидерах роста среди ликвидных бумаг – отскочившие бумаги НорНикеля (+3,3%), М.Видео (+3,4%), Яндекс (+2,7%) и OZON (+7,6%).

Сегодня, учитывая ухудшение настроений на глобальных рынках и снижение цен на нефть, российские акции вновь могут подпасть под давление продавцов, что приведет к возврату индекса МосБиржи в зону 3300-3350 пунктов. Санкционные опасения также могут придавливать сантимент. Из корпоративных событий дня выделим публикации финансовых результатов Алроса и Русгидро, а также операционные результаты МосБиржи за февраль.

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