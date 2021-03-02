ИАЦ «Альпари»: Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по доллару

В понедельник, 1 марта, по итогам торгов российская валюта укрепилась к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,62%, до 74,16 руб., евро/рубль — на 0,84%, до 89,31 руб., фунт/рубль — на 0,77%, до 103,29 руб. Поводом для оптимизма послужил внешний фон. Нефть на азиатской сессии подорожала на 2%, до $65,88 на фоне роста геополитической напряженности вокруг Ирана.

Аппетит к риску повысился из-за решения РБА увеличить в два раза объем покупки долгосрочных облигаций, чтобы обуздать быстрый рост доходности облигаций. Также спрос на рисковые активы вырос из-за одобрения Палатой представителей Конгресса США новой программы стимулирования американской экономики объемом $1,9 трлн.

Укрепление рубля замедлилось на американской сессии на фоне снижения нефтяных котировок. Покупатели решили зафиксировать прибыль перед заседанием ОПЕК+, на котором страны, входящие в коалицию, будут рассматривать увеличение добычи нефти на апрель.

Во вторник, 2 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 0,47%, до $62,93 за баррель. Сегодня пройдет встреча технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета. На ней выработают рекомендации для всех министров стран ОПЕК+. Новости по нефти будут оказывать влияние на динамику пары доллар/рубль.

С 1 марта торги на валютном рынке открываются в 7:00 мск. Пара доллар/рубль открылась ростом. Рубль теряет 0,21%. За один доллар дают 74,32 руб. Реакция на снижение нефтяных котировок слабая. Есть мнение, что курс доллара сохранит боковое движение в диапазоне 73,40-74,90 руб. до четверга. На четверг запланировано выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Он должен дать ответы участникам рынка по растущей доходности американских облигаций. К санкциям рубль адаптировался, поэтому может проигнорировать их от ЕС.

Фондовый рынок

В первый день весны российский фондовый рынок закрылся в плюсе. По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,18% до уровня 3386,16 пункта, индекс РТС увеличился на 2,20%, до 1443,02 пункта. Индексы начали расти с открытия торгов на фоне роста фьючерса на индекс S&P500. Так как американские индексы повышались в течение дня, то инвесторы не обращали внимание на санкционную риторику ЕС и США.

С открытия торгов фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС открылись снижением вслед за падением фьючерса S&P500 (-0.45%). Участники рынка ожидают выступления Джерома Пауэлла и заседания ОПЕК+. До четверга индексы останутся торговаться в боковом тренде. Отсутствуют драйверы для продолжительного движения. Техническая картина указывает на продолжение роста индексов в течение дня.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»