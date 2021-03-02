Комментарии

ПСБ: Нефть ждет заседания ОПЕК+ Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Импульс к росту цен на нефть ослаб, ближайший фьючерс ушел заметно ниже 65 долл./барр. На первый план в преддверии встречи ОПЕК+ на этой неделе вышли риски высвобождения дополнительного объема предложения нефти на рынке. Мы, как и ранее, считаем, что фундаментально обоснованная цена Brent ниже - 55 долл./барр. Ждем дальнейшего снижения навеса спекулятивной премии в ожидании действий ОПЕК+ и в отсутствие новых идей для роста, а также явно недостаточно активного темпа восстановления спроса на энергоносители. Полагаем, что сегодня Brent будет консолидироваться в зоне 62-63 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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