ПСБ: Мы ждем сегодня преобладания умеренно коррекционной динамики на мировых рынках

Рубль в паре с долларом сегодня может отступить к верхней границе диапазона 73-75 рублей

Сегодня, учитывая ухудшение настроений на глобальных рынках и снижение цен на нефть, российские акции вновь могут подпасть под давление продавцов, что приведет к возврату индекса МосБиржи в зону 3300-3350 пунктов

Снижение цен на нефть и ослабление спроса активы ЕМ сегодня формируют негативный фон для рынка рублевых облигаций

Детский мир (ДЕРЖАТЬ) в IV квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 58%, до 4,3 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты Детского мира за 4 кв. оказались лучше прогнозов в части чистой прибыли, но ниже в части EBITDA. Основными драйверами роста выручки стали увеличение доли онлайн-продаж, развитие курьерской доставки и открытие новых магазинов. Общие сопоставимые продажи (like-for-like) в России и Казахстане увеличились на 5,9% благодаря гибкому ценообразованию и расширению ассортимента. Финансовое положение Детского мира остается стабильно устойчивым благодаря способности компании генерировать существенный операционный денежный поток. Детский мир планирует направить на дивиденды за 2020 г. всю чистую прибыль за 4 квартал - 4,5 млрд руб. (6,1 руб. / акцию, доходность 4,2%).

Мы положительно оцениваем потенциал Детского мира в долгосрочном периоде с учетом развития онлайн-продаж и омниканальной бизнес-модели. Наш целевой ориентир на год 157 руб./акцию

Чистая прибыль Интер РАО (ПОКУПАТЬ) по МСФО снизилась до 75,5 млрд руб., EBITDA - до 122,3 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и обусловлены слабой конъюнктурой рынка. На 2021 год мы ждем улучшения показателей за счет восстановления рынка электроэнергии после пандемии. Но компания пока не намерена направлять на дивиденды более чем 25% от чистой прибыли по МСФО. В более долгосрочной перспективе дивидендная политика может измениться, благодаря наращиванию прибыли от расширения бизнеса Интер РАО.

Вместе с тем, на наш взгляд, в перспективе акции Интер РАО обладает высоким потенциалом роста, поскольку компания планирует нарастить выручку более, чем в 2 раза до 2,3 трлн. руб., EBITDA - до не менее 320 млрд руб. к 2030 году. Основными факторами роста станут участие в программе КОММод (конкурентный отбор модернизированных мощностей), а также возможные cделки M&A.

Наша целевая цена для акций Интер РАО составляет 6,94 руб./акцию. Мы рекомендуем покупать акции Интер РАО на долгосрочную перспективу.

ПАО «Промсвязьбанк»