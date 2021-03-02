Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 марта: 4 158,7798 руб/1 г золота и 63,5300/1 г серебра ЦБ РФ с 2 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 158,7798 руб.

1 грамм серебра - 63,5300 руб.

1 грамм платины - 2 871,0000 руб.

1 грамм палладия - 5 580,1099 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 65,4798 р. (1,55%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,3000 р. (4,94%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,3899 р. (0,77%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 113,3402 р. (1,99%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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