«Фридом Финанс»: Инфляционные риски рано сбрасывать со счетов

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 1 марта американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 2,38%, до 3902 пунктов, Dow Jones поднялся на 1,95%, NASDAQ – на 3,01%. Доходности трежерис стабилизировались, а макростатистика оказалась лучше ожиданий, что привело к развороту акций вверх после снижения на прошлой неделе. Все 11 секторов закончили сессию в плюсе. Локомотивом роста широкого рынка выступил технологический сектор, который поднялся на 3,18%.

Boeing (BA: +5,8%) получил заказ на дополнительные 25 самолетов модели 737 Max от компании United Airlines.

NRG Energy (NRG: +10,6%) представила сильные квартальные результаты, оценка влияния непогоды в Техасе оказалась в пределах ожиданий.

Apple (AAPL: +5,4%) объявила о возобновлении работы всех фирменных магазинов в США впервые с марта прошлого года.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Фьючерсы на американские фондовые индексы корректируются после вчерашнего ралли, которое было вызвано нормализацией ситуации на долговом рынке. Впрочем, полагаем, что в краткосрочной перспективе определяющим фактором привлекательности рынка акций останутся доходности трежерис. Если доходность «десятилеток» сегодня-завтра будет продолжать консолидироваться около 1,40-1,45%, то рынок акций будет способен продолжить восходящее движение. Если же опасения об инфляционных рисках вновь вернутся в повестку дня, акциям будет трудно продолжить рост, но маловероятна и резкая коррекция, так как позитивные фундаментальные факторы преобладают. Например, глобальный индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитываемый банком JPMorgan, достиг трехлетнего максимума.

Эпидемиологическая ситуация по-прежнему в фокусе внимания. Компания Novavax, которая тестирует свою вакцину от COVID-19, заявила, что может получить одобрение американского регулятора в мае. Это дополнительно ускорит прививочную кампанию. Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что одна доза вакцины от Pfizer или AstraZeneca уменьшает число госпитализаций среди пожилого населения на 80%.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Китайский CSI 300 упал на 1,28%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,21%, японский Nikkei 225 потерял 0,86%. Европейский EuroStoxx 50 теряет 0,1%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,43%. Фьючерс на нефть Brent держится выше $63. Золото дешевеет до $1720.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3860-3920 пунктов.

В этот вторник квартальные результаты опубликует Target Corporation (TGT). Консенсус-прогноз по EPS предполагает ее увеличение на 50% г/г, до $2,54, при росте выручки на 17,1% г/г, до $27,4 млрд. Интерес для участников рынка представляют комментарии менеджмента по дальнейшему развитию направления e-commerce. Также в фокусе внимания будет информация о размере дополнительных выплат сотрудникам в связи с фактором COVID-19 и инвестиции в обеспечение безопасности посетителей.

Индекс настроений от Freedom Finance без изменений на отметке 81 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса продолжает ослабевать благодаря проходящей вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка совершил резкий отскок от 50-дневной скользящей средней, что может указывать на завершение краткосрочной коррекции. Индикатор RSI поднялся выше нейтрального уровня 50 пунктов. Более точным сигналом о выходе из коррекционной фазы станет пробой выше уровня 3925 пунктов.