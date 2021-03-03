«Фридом Финанс»: Нефть сохранила позитивный тренд

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Основные зарубежные площадки сегодня торгуются без единого направления. Американские индексы перед открытием торгов в небольшом минусе, который, впрочем, незначителен на фоне бурного роста накануне, когда площадки отросли за сессию на 3% и более. Европа в плюсе, прибавляя до 0,5% в ключевых индексах. Азия торгуется разнонаправленно. Развивающиеся площадки демонстрируют подъем в среднем почти на 3%, чего не наблюдалось уже несколько недель.

Нефть удалилась от своих февральских пиков, но сохранила позитивный тренд. Brent торгуется сегодня в диапазоне $62,5-64. ОПЕК сообщила о падении производства в феврале на 920 тысяч баррелей, что стало самым сильным снижением выпуска более чем за полгода. Это поддерживающий фактор для цены на нефть, которая может снова закрепиться выше $65 до конца этой недели.

Российский РТС умеренно растет второй день подряд. Рынок вернулся к значениям середины прошлой недели – после значительного (на 2,7%) снижения в пятницу. РТС торгуется к концу дня выше отметки 1450 пунктов, где имеет все шансы закрепиться по итогам сессии. Движение выше в диапазон 1450-1500 пунктов в ближайшие дни может затормозиться из-за краткосрочной коррекции на внешних площадках.

Индекс Мосбиржи тоже сохраняет позитивный импульс, полученный еще накануне. Рублевый индикатор российского рынка вышел в зону выше 3400, нацелившись на уровень 3460 пунктов. Если волатильность в рубле сохранится, то с высокой вероятностью этот рубеж будет преодолен в ближайшие два сессии. В базовом сценарии в среду мы увидим рост не более чем на 30-40 пунктов.

Среди отдельных акций сегодня явных фаворитов нет. Рынок растет по всем секторам. В лидерах: ПИК (+3,3%), ТМК (+3,2%), Сургутнефтегаз (+2,3%), М.видео (+2,2%). Аутсайдерами выступают бумаги Норникеля (-2%) и Мосбиржи (-1,9%), которые шли с опережением рынка на предыдущих сессиях. Московская биржа накануне обновила максимум, который немного недотянул до 180 рублей за бумагу, а сегодня компания представила данные по торгам за февраль. Общий объем в сегменте акций вырос на 32,8% год к году. Позитивная динамика сохраняется, март может показать очередной рекорд по обороту. Уровень 200 рублей за акцию может быть взят до конца месяца.

Российский рубль крепнет против доллара и евро третью сессию подряд. Сегодня американская валюта шагнула ниже 73,6, евро в моменте достигал 88,5 первый раз с середины декабря. Позднее обе пары отскочили вверх, прибавив 20 и 30 копеек соответственно. У рубля сохраняется краткосрочный потенциал укрепления. Доллар в течение недели может приблизиться к 73, но на ближайшей сессии в среду, вероятнее всего, будет небольшой отскок вверх с фиксацией около 74 рублей. Евро соответственно будет стремиться к 89 рублям за единицу.