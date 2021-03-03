ПСБ: Финансовые результаты РусГидро по итогам 2020 года

РусГидро представила финансовый отчет по итогам 2020 года по МСФО, который в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей на фоне увеличения выработки электроэнергии.

Выручка за отчетный период составила 429,6 млрд руб. (+5,6% г/г), EBITDA – 120,3 млрд руб. (+23,3% г/г), чистая прибыль – 46,6 млрд руб. (рост в 70 раз). Показатели EBITDA и чистой прибыли достигли исторического рекорда.

Рост выручки обусловлен увеличением выработки и продажи электроэнергии на фоне повышенной водности в большинстве водохранилищ ГЭС, а также увеличением продажи мощности за счет ввода в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 и Верхнебалкарской МГЭС.

В части расходов отметим снижение затрат на топливо на 5,0% г/г в основном в ДГК в результате снижения отпуска электроэнергии и выбытия Приморской ГРЭС из периметра Группы, и снижение расходов на 9,9% г/г на услуги сторонних организаций и прочие расходы.

В результате наблюдалось увеличение рентабельности по EBITDA на 4 п.п., до 28,0%. Рост рентабельности по чистой прибыли на 10,7 п.п., до 10,8%, обусловлен также снижением в 2 раза убытка от обесценения основных средств, что в последние несколько лет оказывало отрицательное влияние на финансовый результат компании.

РусГидро по итогам 2020 года может направить на дивиденды 50% от чистой прибыли или примерно 23,3 млрд руб. (0,05 руб./акция), что обеспечивает дивидендную доходность на уровне 6,7%.

Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и, по нашему мнению, не окажут сильного влияния на котировки. В долгосрочной перспективе акции компании интересны как дивидендная история. Наша целевая цена для акций РусГидро составляет 0,98 руб./акция. Мы рекомендуем покупать акции РусГидро.

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