ИАЦ «Альпари»: Рынок проигнорировал новые санкции

На российский фондовый рынок во вторник не произвел впечатления ни утренний спад в нефти, который позже сменился восстановлением цены, ни угрозы санкций. Рынок плавно покупал весь день и чувствовал себя при этом совершенно спокойно.

Индекс МосБиржи к вечеру поднялся к 3414 пунктам, что с учетом конъюнктуры вполне неплохо. Краткосрочно, рынок может попробовать дорасти к 3410-3420 пунктов, хотя инвесторам, в любом случае, придется учитывать информацию о введении ЕС новых персональных санкций против РФ из-за дела А. Навального. Минторг США, кстати, тоже отреагировал и ввел санкции в отношении 14 российских организаций. Индекс РТС торгуется около 1456 пунктов, здесь пока остается актуальным коридор колебаний в пределах 1445-1465 пунктов.

Сегодня восстанавливаются после вчерашнего провала акции «ПИКа», где в последние недели наметился «боковик» в пределах 734-789 руб. Верхняя его граница одновременно является новым максимумом, который бумаге никак не удается преодолеть. При этом долгосрочный тренд с целью на 800 руб. сохраняет свою актуальность.

Под локальное давление вновь, после двух дней восстановления, попали акции «Норильского никеля». Бумага сползла к 23690 руб. и, думается, пока останется в пределах 23000-24400 руб.

Рост приостановили акции «НЛМК», которые забрались довольно высоко на последней волне роста. Сейчас бумага консолидируется около 222 руб., после непродолжительно коррекции к 220-221 руб. покупатели могут вернуться с целью движения к 226-227 руб.

Доллар США основную часть дня укреплялся в паре с рублем, но к вечеру все изменилось с точностью до наоборот. Доллар отступил к 73,88 руб., но санкционные новости могут вновь вернуть его к 74-74,50 руб. - посмотрим на рыночные реакции. Евро стоит 88,95 руб., не стоит волноваться из-за скольжения евровалюты под нижнюю гридницу коридор 89-91 руб., она быстро туда же и вернется.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»