«Открытие»: У рубля появляются шансы на сокращение геополитической премии

Андрей Кочетков, эксперт «Открытие Research»

Рынок справился с утренним пессимизмом и может продолжить рост на фоне новых слабых рестрикций со стороны США

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,65% до 3408,26 п., а РТС рос на 0,66% до 1452,51 п. В первой половине дня отечественный рынок стартовал в минусе, но затем смог ликвидировать потери. Однако последовать за Европой так и не смог. По информации Reuters, во вторник США могут объявить свой вариант рестрикций против РФ. Однако содержание новых мер пока остаётся неизвестным. Доходности по американским и европейским бондам едва снизились, как вновь начинают расти, что оказывает давление на широкий спектр рискованных активов. Впрочем, нефть и промышленные металлы почти отыграли утреннее падение. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 33 млрд рублей к середине дня. Самым слабым был сектор финансов с потерями около 0,15%, хотя накануне он завершил день сильнее всех. Потребительский сектор показывал лучшую динамику роста, прибавляя 1,35%.

Бумаги Etalon Group прибавляли около 4%. Совет директоров компании планирует предложить увеличение уставного капитала через допэмиссию акций на внеочередном собрании акционеров 22 марта. Как правило, рынок воспринимает подобные события негативно, но в строительной отрасли наблюдаются процессы консолидации. Вероятно, что компания может последовать по данному пути, а это уже плюс для акционеров. Бумаги «НОВАТЭК» торговались в небольшом плюсе. Замминистра нефти и газа Индии Тарун Капур заявил журналистам о переговорах с российской компанией на предмет долгосрочного контракта на поставку СПГ с проекта «Арктик СПГ 2». «Русгидро» сообщает о росте EBITDA по МСФО за 2020 год на 23,3% до 120,3 млрд рублей. Чистая прибыль также достигла рекордного значения 46,6 млрд рублей при росте выручки на 5,6% до 429,6 млрд рублей. В лидерах дня в составе индекса МосБиржи были «ПИК», «АЛРОСА», «Магнит», «РУСАЛ» и «Сургутнефтегаз». Слабее всех оказались Московская биржа, Polymetal, «Интер РАО», OZON Holdings и ММК.

У рубля появляются шансы на сокращение геополитической премии

Рубль смог ликвидировать утренний пессимизм и тревожность по поводу американских рестрикций. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4690 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,33%, на неделю остались на уровне 4,45% и на месяц на уровне 4,68%. Позитивному развороту в рубле также способствовали слухи в СМИ, что американские рестрикции будут весьма похожи на недавние европейские. Как минимум, говорится о списке из десяти чиновников и не более того. Соответственно, внешнеполитическая премия в рубле может начать сокращаться более заметными темпами. По сути, как мы уже отмечали, единственным препятствием для более значимого укрепления российской валюты остаётся отсутствие реальной доходности. Однако по данному вопросу на рынке усиливаются ожидания, что ЦБ РФ может начать нормализовывать денежную политику ранее заявленных сроков, то есть уже на весенних заседаниях. К 15:15 мск:

USD-RUB – 73,92 (-0,33%),

EUR-RUB – 88,92 (-0,47%),

EUR-USD – $1,203 (-0,18%),

GBP-USD – $1,392 (+0,0%),

USD-JPY – 106,93 (+0,16%).

Доходности по европейским бондам вновь растут на фоне стабилизации инфляции

В первой половине дня европейские индексы торговались в плюсе. Лидировал сектор строительства, а вот сектор нефти и газа был слабее остальных. Однако динамика роста индексов была уже не столь уверенной, как накануне. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась до 1,45%, по 10-летним бондам Италии доходность выросла на 6,5% до 0,71%, по испанским – на 11,5% до 0,37%. Инвесторы могут реагировать на то, что ещё осенью в еврозоне наблюдалась дефляция, а уже два месяца подряд, включая февраль, инфляция находится на уровне 0,9%. Соответственно, опасения по поводу разогрева цен на фоне масштабных стимулов могут иметь под собой основание. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6623,02 п. (+0,52%),

DAX - 14091,29 п. (+0,56%),

CAC 40 - 5823,50 п. (+0,53%).

США готовят новые меры сдерживания Китая и сохранят прежнее давление

Администрация Джо Байдена может принять пограничные тарифы на выбросы, чтобы стимулировать «зелёную» энергетику. Впрочем, если рассматривать заявления по данному поводу подробнее, то в них также содержится план дальнейшего давления на Китай. В частности, США намерены заставить КНР отказаться от практики принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском округе. США также будут настаивать на выполнении Китаем своих торговых обязательств и отказе от неправомерной тарифной политики. То есть, по сути, Дональд Трамп ушёл, но интересы США остаются. Однако вернёмся от политики к рыночным перспективам. Аналитики Goldman Sachs по сырьевому рынку полагают, что индекс сырьевых товаров (S&P/GSCI Goldman Sachs Commodity Index) покажет рост на 15,5% в течение 12 месяцев. Самый большой прирост окажется за нефтью. Однако на текущий момент в нефти формируются опасения по поводу слишком быстрого повышения добычи в рамках OPEC+. Решение членов соглашения по поводу планов на апрель состоится 4 марта. К 15:15 мск:

Brent - $63,65 (-0,06%),

WTI - $60,7 (+0,10%),

Золото - $1726,3 (+0,19%),

Медь - $9186,69 (+1,31%),

Никель - $18670 (-0,06%).

Американский рынок может взять паузу после рывка вверх днём ранее

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,2% на старте торгов. Акции Zoom Video и Target могут пользоваться повышенным спросом после сильной отчётности. В течение дня также может поступить информация о дальнейшем обсуждении пакета «Спасения Америки» на $1,9 трлн. Однако сенаторы от демократической партии могут исключить инициативу по повышению минимальной оплаты труда до $15 в час. У российского рынка и рубля появляются шансы на дальнейшее сокращение премии за внешнеполитические риски.