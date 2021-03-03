ПСБ: Сегодня Минфин РФ проведет размещение популярной у инвесторов комбинации 4-х летних классических ОФЗ и инфляционных ОФЗ-ИН 52003
Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ
По итогам торгов во вторник доходность 5-летних ОФЗ снизилась до 6,21% годовых (-2 б.п.), 10-летних – до 6,69 (-5 б.п.). Рост цен рублевых облигаций происходил вместе с локальными бондами Мексики, Бразилии, Индонезии на фоне стабилизации доходности UST-10 около 1,41% годовых. Дополнительным позитивным фактором для российского рынка стало ослабление геополитических рисков.
Минфин РФ сегодня на аукционах предложит классические ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 г. и инфляционные ОФЗ-ИН 52003 с погашением в июле 2030 г. Накануне выпуск ОФЗ-ПД 26234 торговался с доходностью 6,14 - 6,20% годовых. Ожидаем, что после паузы на прошлой неделе Минфин сможет продать ОФЗ на общую сумму 50 – 80 млрд руб. с премией к вторичному рынку до 5 б.п.
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