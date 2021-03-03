ПСБ: Сегодня от индекса МосБиржи ожидаем попыток закрепления в нижней половине диапазона 3400-3450 пунктов

Роман Антонов - главный аналитик ПСБ

Ключевые фондовые индексы после неплохого начала месяца пытаются найти поводы для продолжения восходящей динамики. Сантимент в отношении рисковых активов несколько улучшился, что, впрочем, полностью не ликвидирует опасения роста доходностей государственных облигаций в США и сворачивания мер стимулирования на волне восстановления экономики. С другой стороны, представители монетарных и фискальных властей словесными интервенциями поддерживают позитивные настроения. Наиболее уязвимо сейчас выглядят бумаги технологических компаний, которые показали значительный рост в пике пандемии Covid-19. Так вчера индекс Nasdaq завершил торги снижением на 1,7%, небольшую коррекцию показал Dow Jones (-0,5%) и S&P 500 (-0,8%).

Среди поводов для роста глобальных рынков по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости Covid-19 и ускорение процесса вакцинации населения. Президент США Дж. Байден рассчитывает, что к маю большинство американцев будет обеспечено вакцинами. Актуальной остается и судьба пакета помощи американской экономики, но финальное одобрение Конгрессом скорее уже заложено в цены активов.

С точки зрения статистики негативных сюрпризов не следуют, но стоит отметить продолжение снижения розничных продаж в Германии по итогам января: -4,5% при консенсусе в -1,0% (-9,6% месяцем ранее). Темпы восстановления экономики Европы пока отстают от США.

Сегодня в фокусе данные по деловой активности в сфере услуг Европы и США. До конца текущей недели в центре внимания участников рынков также статистика по американскому рынку труда.

По состоянию на утро среды на мировых рынках динамика умеренно-позитивная. Азиатские площадки демонстрируют рост, как и фьючерсы на американские индексы. Мы ждем преобладания нейтральных настроений на мировых рынках в течение дня, однако, волатильность может возрасти по мере приближения заседания встречи ОПЕК+.

Индекс МосБиржи вчера вернулся в привычный диапазон 3400-3450 пунктов, который, по нашему мнению, остается актуальным. Ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов. Санкционные опасения пока не оказывают существенного влияния на динамику российских активов. Сегодня от индекса МосБиржи ожидаем попыток закрепления в нижней половине диапазона 3400-3450 пунктов. Из корпоративных событий внимания заслуживает отчетность Полиметалл, которая ожидается сильной. Компания может порадовать инвесторов высокими финальными дивидендами. Отметим также и финансовый отчет Аэрофлот по МСФО.