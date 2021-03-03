ПСБ: Мы ждем преобладания нейтральных настроений на мировых рынках в течение дня

Однако, волатильность может возрасти по мере приближения заседания встречи ОПЕК+

Сегодня ожидаем перехода пары доллар/рубль к консолидации в середине нашего текущего целевого диапазона 73-75 рублей

Сегодня от индекса МосБиржи ожидаем попыток закрепления в нижней половине диапазона 3400-3450 пунктов

Сегодня Минфин РФ проведет размещение популярной у инвесторов комбинации 4-х летних классических ОФЗ и инфляционных ОФЗ-ИН 52003

EBITDA АЛРОСА (ДЕРЖАТЬ) в 4 квартале 2020 г. составила 31,8 млрд рублей - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты компании оцениваем как неплохие: снижение EBITDA обусловлено смещением фокуса продаж на мелкоразмерное сырье. Ключевым моментом отчетности считаем рост FCF, который является базой для дивидендных выплат. В 4 кв. показатель вырос до 65,2 млрд руб., максимум за последние несколько лет. Ключевая метрика для выплаты дивидендов (соотношение чистого долга к EBITDA) снизилась (меньше 0,5х). Это предполагает, что АЛРОСА может направить на выплаты 100% FCF за 2-е полугодие. В итоге, дивиденд на акцию может составить 11,9 руб., доходность 11,7%. Мы считаем эту новость позитивной, рекомендуем держать акции АЛРОСы, целевой уровень – 115 руб./акция.

Чистая прибыль РусГидро (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 2020 г. выросла в 72,5 раза, до 46,6 млрд руб., на фоне снижения объемов списаний - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: РусГидро представила финансовый отчет по итогам 2020 года по МСФО, который в целом оказался на уровне ожиданий. Рост выручки обусловлен увеличением выработки и продажи электроэнергии на фоне повышенной водности в большинстве водохранилищ ГЭС, а также увеличением продажи мощности за счет ввода в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 и Верхнебалкарской МГЭС. При этом резкий рост чистой прибыли произошел в том числе благодаря снижению в 2 раза убытка от обесценения основных средств. В последние годы на размер чистой прибыли РусГидро отрицательное влияние оказывало обесценение основных средств по мере ввода ТЭС на Дальнем Востоке. В сентябре 2020 года была введена в эксплуатацию последняя из них - ТЭС Советская Гавань. РусГидро по итогам 2020 года может направить на дивиденды 50% от чистой прибыли или примерно 23,3 млрд руб. (0,05 руб./акция), что обеспечивает дивидендную доходность на уровне 6,7%.

Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и, по нашему мнению, не окажут сильного влияния на котировки. В долгосрочной перспективе акции компании интересны как дивидендная история. Наша целевая цена для акций РусГидро составляет 0,98 руб./акция. Мы рекомендуем покупать акции РусГидро.

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