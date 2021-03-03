Банк «Открытие» выступил одним из организаторов нового выпуска облигаций Росагролизинга объемом 7 млрд рублей

25 февраля 2021 г. АО «Росагролизинг» успешно закрыло книгу заявок по выпуску облигаций серии 001Р-02 общим номинальным объемом 7 млрд рублей и сроком погашения через 5 лет.

Лидерство в отрасли и устойчивое кредитное качество АО «Росагролизинг» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом, что обеспечило широкий спрос на облигации со стороны институциональных и частных инвесторов.

Качественная работа с инвесторами, включающая проведение вебинара на Московской бирже, и поддержка со стороны организаторов позволили эмитенту закрыть книгу заявок с существенной переподпиской и зафиксировать финальную ставку купона на уровне 7,90% годовых, несмотря на высокую волатильность рынка.

Общий объем спроса на облигации превысил 12,5 млрд рублей, из них на долю частных инвесторов пришлось около 600 млн рублей.

Срок обращения выпуска — 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня, номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 3 марта 2021 года.

Организаторами выпуска облигаций выступили:

ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», Международный инвестиционный банк, МБЭС.

Агент по размещению: ПАО «Совкомбанк».