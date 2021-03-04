ИАЦ «Альпари»: Рынок остановился в задумчивости

К вечеру среды российский фондовый рынок сократил покупки до минимума. При этом нефтяная конъюнктура сейчас не подводит, баррель продолжает восстанавливаться в цене, а потребность в долларе на мировой арене понемногу сходит на нет.

Индекс МосБиржи встал около 3414 пунктов и может скорректироваться до 3400 пунктов, если рыночные настроения все-таки ухудшатся. Сейчас позиция рынка очень неустойчива, тренд может двинуться в любую сторону. Индекс РТС торгуется вокруг 1453 пунктов и способен оставаться в коридоре 1440-1465 пунктов.

Акции «Норильского никеля» держатся в минусе и оставляют шанс на тест локального минимума около 22 770 руб. Все дело в новостном потоке вокруг последней аварии на мощностях предприятия, компания обещала к 9 марта стабилизировать ситуацию на месторождениях, но инвесторы в это, похоже, не верят.

В плюсе остальные металлурги – «НЛМК», «ММК», «Русал» и даже «ТМК».

Неплохо сегодня выглядят акции «Роснефти», которые обновили пик на уровне 536,45 руб. В совете директоров компании может появиться экс-глава МИДа Австрии госпожа Кнайсль, но вряд ли бумага поднимается именно на этом фоне. В последнее время много рыночных ассоциаций между «Роснефтью» и «зелеными» технологиями, в том числе и касающихся ветряных ферм, но это придает эмитенту как раз инвестиционную привлекательность.

Доллар США балансирует около 74,02 руб. и может оставаться в границах 73,50-74,50 руб. Минфин нашел рычаг для стабилизации курса рубля, увеличивая новый объем покупок валюты на месяц почти в три раза - это еще один сигнал о том, что экономике и финансовой системе крепкий рубль не нужен. Евро стоит 89,24 руб., проторгованный диапазон тот же - 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»