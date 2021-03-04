ПСБ: Полиметалл представил сильные финансовые результаты по МСФО по итогам 2020 года

Полиметалл в среду представил финансовые результаты по МСФО по итогам 2020 года, достигнув рекордных уровней по основным показателям, а также по рентабельности EBITDA. Увеличению доходов Полиметалла способствовал в первую очередь уверенный рост цен на драгоценные металлы в условиях роста доли сбыта золота. Совет директоров Полиметалла также сообщил, что рекомендует выплатить финальный дивиденд в размере 0,89 долл. на акцию, что с учетом промежуточных дивидендов (совокупный дивиденд составит 1,29 долл.) соответствует 100% свободного денежного потока и дивидендной доходности 6,3%.

– Мы квалифицируем представленные финансовые результаты как сильные и, отмечая привлекательный дивидендный профиль Полиметалла и наш позитивный долгосрочный взгляд на рынки драгметаллов, подтверждаем нашу рекомендацию «покупать» акции компании с целевой ценой в 2166 руб.

Выручка Полиметалла по итогам 2020 г. составила рекордные 2,87 млрд долл. (+28% г/г) благодаря в первую очередь хорошей ценовой конъюнктуре рынков драгоценных металлов: отпускные цены на золото и серебро подскочили на 27% г/г.

Скорректированная EBITDA Группы выросла на 57% г/г, до 1,69 млрд долл., также достигнув рекордных уровней. Уверенный контроль за расходами и изменение структуры реализации в сторону дальнейшего увеличения продаж золота позволили увеличить рентабельность по этому показателю до 58,8%. Чистая прибыль превысила по итогам года 1,07 млрд долл. (+83% г/г). Уверенный рост доходов позволил компании сократить долговую нагрузку до 0,8х по показателю чистый долг/EBITDA.

Общие денежные затраты (ТСС) Полиметалла в золотом эквиваленте в 2020 г. снизились на 3%, до 638 долл./унц., что превзошло прогнозы самой компании (650-700 долл./унцию). Снижение было обеспечено валютным фактором: ослабление рубля и тенге нивелировало влияние дополнительных расходов, связанных с обеспечением эпидемиологических требований по борьбе с Covid-19, и роста НДПИ. Вместе с тем совокупные денежные затраты (AISC) составили 874 долл./унц., оставшись на уровне 2019 года и в рамках прогноза компании (850-900 долл./унц.) ввиду затрат на модернизацию парка техники и повышения объема вскрышных работ.

В соответствии с дивидендной политикой Совет директоров компании рекомендовал выплатить итоговый дивиденд в размере 0,89 долл. на акцию, что, с учетом промежуточных дивидендов соответствует 100% свободного денежного потока по итогам года. Совокупный размер дивиденда за год составит 1,29 долл., что предполагает дивидендную доходность в размере 6,3%, исходя из текущих котировок.

Мы квалифицируем представленную финансовую отчетность как сильную. Крепость бизнеса и приверженность компании высоким стандартам производства и защиты труда (Полиметалл сообщил, что добился в прошлом году нулевого показателя смертельного травматизма) и высокая дивидендная доходность в условиях нашего позитивного долгосрочного взгляда на цены на драгметаллы позволяют нам по-прежнему оценивать акции компании как привлекательные. Мы рекомендуем «покупать» акции Полиметалла, наш целевой уровень составляет 2166 руб., потенциал роста 43%.