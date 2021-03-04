«Фридом Финанс»: В лидерах роста – ФосАгро

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:



Рынок акций заканчивает среду небольшим ростом. Индекс МосБиржи к 18.00 мск в плюсе на 0,13%, РТС – на 0,12%. Настроения на европейских и американских рынках разнонаправленны – от коррекционных до нейтральных. В Азии день завершился ростом индексов при ожидании снижения доходностей казначейских облигаций США. Nikkei225 прибавил 0,51%, Shanghai composite +1,95%.



Рубль укрепляется во многом благодаря снижению геополитических рисков, новые санкции носят персональный характер. Но ситуация до конца не прояснилась, потенциально могут быть анонсированы другие ограничительные меры. С момента открытия курс доллара и евро к рублю незначительно вырос, но котировки ниже 74 руб./$ и 89,3 руб./евро.



Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ. Спрос по бумагам с фиксированным купоном в два раза превысил предложение. Ведомство использовало рыночные возможности при снижении рисков в российских активах и привлекло почти 90 млрд руб. Средневзвешенная доходность четырехлетних ОФЗ 26234 на аукционе – 6,17%. Также размещены 52003 (ОФЗ-ИН) на 14,253 млрд руб.

МинФин на период с 6 марта по 5 апреля увеличит покупки валюты в рамках бюджетного правила до эквивалента 6,7 млрд рублей в день. Объем покупок увеличен в 2,8 раза.



Цены на нефть вновь растут, Brent приближается к $64/баррель, WTI – к $61/баррель. Встреча в рамках ОПЕК+ с участием России состоится завтра. Добыча может быть увеличена на 0,5-1,5 млн б./с. в апреле. Позволить продолжать наращивать добычу может ралли цен на нефть, которое было вызвано дополнительными самоограничениями со стороны стран Персидского залива и холодной зимой в Северном полушарии. Впрочем, мониторинговый комитет ОПЕК+ отметил, что рост цен не подкрепляется фундаментальными данными рынка нефти и пришел к выводу, что возвращение на нефтяной рынок фактически 1,5 млн б/с не вызовет на его сбалансированность.



В течение дня более чем на 2% росли акции металлургов: РУСАЛ ао, ММК, НЛМК. В лидерах роста – ФосАгро ао. Из корпоративных новостей отметим отчетность «Россети Центр», чистая прибыль в 2020 году по РСБУ увеличилась в 8 раз до 2,8 млрд рублей при росте выручки всего на 0,5% до 95 млрд рублей. Выручка «Полиметалла» за 2020 год выросла на 28% и составила $2865 млн. Чистая прибыль составила рекордные $1086 млн.



Если внешний фон будет оставаться спокойным, то рубль на торгах вторника останется в рамках 73,4-74,5 руб./$ и 88,8-89,7 руб./евро. Ориентир для индекса МосБиржи: 3370-3460 пунктов.