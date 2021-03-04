«Фридом Финанс»: Больше вакцин — активнее рост

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 2 марта американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 снизился на 0,81%, до 3870 пунктов, Dow Jones потерял 0,46%, NASDAQ упал на 1,69%. Новостной фон оставался спокойным, индексы продемонстрировали коррекционное движение после ралли накануне. Технологический сектор скорректировался на 1,63% после вчерашнего роста на 3,18%. Сектор сырья и материалов закрылся в плюсе (+0,58%) благодаря отскоку котировок золота и серебра.

Facebook (FB: -2,2%) вновь предупредил инвесторов о том, что рост его рекламных доходов может замедлиться. Результаты Target (TGT: -6,8%) превзошли ожидания, однако менеджмент отметил риски уменьшения маржинальности в 2021 году. Финтех Square (SQ: +4,7%) объявил о запуске собственного банка, что позволит компании предоставлять кредиты и принимать депозиты.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Президент Байден объявил, что Соединенные Штаты уже к концу мая получат достаточно вакцин от коронавируса, чтобы привить все взрослое население страны. Ранее предполагалось, что это произойдет на два месяца позже. Обновление прогноза стало возможным благодаря тому, что фармгигант Merck (MRK) согласился выпускать вакцину Johnson & Johnson (JNJ), которая была одобрена американским регулятором 27 февраля. Это хорошая новость: чем раньше будет сформирован коллективный иммунитет, тем быстрее власти смогут отменить антиковидные ограничения. На этом фоне прогнозы экономического роста получат повод для улучшения.

Оптимизма участникам торгов добавляет и перспектива скорого одобрения пакета стимулирования экономики. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер выразил уверенность в том, что законопроект будет принят на следующей неделе. Сенаторам осталось обсудить лишь второстепенные детали. Как мы отмечали ранее, сразу после одобрения данного законопроекта внимание рынка переключится на обсуждение программы инфраструктурных расходов, которая вскоре будет представлена демократами.

Фьючерсы на американские фондовые индексы на этом фоне растут. Дополнительную поддержку «быкам» может оказать сегодняшний блок макростатистики.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 1,92%, гонконгский Hang Seng поднялся на 2,27%, японский Nikkei 225 прибавил 0,51%. Европейский EuroStoxx 50 растет на 0,7%. Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,43%. Фьючерс на нефть Brent держится ниже $63. Золото ушло под отметку $1730.

Ожидаем, что S&P 500 в ходе предстоящей сессии протестирует область 3915-3925 пунктов.

В эту среду стоит обратить внимание на публикацию индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за февраль. Консенсус предполагает сохранение показателя на январском уровне 58,7 пункта, который свидетельствует об устойчивом восстановлении американской экономики. Тем не менее мы полагаем, что деловая активность в секторе услуг в феврале повысилась в сравнении с предыдущим месяцем благодаря постепенному снятию ограничений на работу ресторанов в ряде штатов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 76 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса продолжает ослабевать благодаря проходящей вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикаторы указывают на то, что в краткосрочном периоде возможна консолидация. Проход индекса широкого рынка выше уровня 3925 пунктов позволит «быкам» продолжить восходящее движение. Ключевой поддержкой выступает 50-дневная скользящая средняя на уровне 3815 пунктов.