ПСБ: Диапазон 3400-3450 пунктов по индексу МосБиржи может сохранить актуальность

Мы ждем, что сегодня на российском рынке акций будет преобладать умеренно негативный настрой; диапазон 3400-3450 пунктов по индексу МосБиржи может сохранить актуальность - Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Настроения на мировых рынках к концу недели начали ухудшаться. Позитивный настрой на мировых рынках к концу среды сменился коррекционным – несмотря на сохранение спроса на нефтегазовый и финансовый сектора, американский фондовый рынок вновь накрыла волна фиксации прибыли в перегретых секторах, в первую очередь hi-tech, способствуя снижению интереса и к другим рискованным активам.

Распродажам в США способствовали попытки нового роста долларовых ставок (вчера доходность 10-летних UST вновь подходила к отметке 1,5%) и опасения относительно оперативности и содержания запуска новой программы экономических стимулов в США, продвигаемой администрацией Дж. Байдена, - вчера Сенат сдвинул обсуждение законопроекта на конец недели. Сдерживающим фактором выступила и тональность «Бежевой книги» ФРС (ежеквартального регионального обзора регулятора). Согласно ей, экономическая активность в начале года росла весьма «скромно»: хотя оптимизм в отношении экономики на горизонте 6-12 месяцев сохранялся, занятность улучшалась медленно, причем бизнес в регионах страны испытывал трудности с удержанием и поиском квалифицированных сотрудников и проблемы с поставками, кроме того, эпидемиологические ограничения продолжили негативно сказываться на ряде секторов сферы услуг и недвижимости.

По состоянию на утро четверга на мировых рынках преобладает негативная динамика. Выраженно-негативно проходит торги на азиатских площадках, где индексы теряют в пределах 2% (в лидерах снижения – китайский и японский рынки), фьючерсы на американские индексы – снижаются умеренно. Под давлением и рынки промышленных металлов, - либо нефтяные котировки держатся в зоне роста. Мы ждем сохранения умеренно коррекционных настроений на мировых рынках в течение дня. В фокусе внимания сегодня – новости из Сената по стимулам, а также статистика по числу заявок на пособия по безработице.

В течение торгов среды индекс МосБиржи (+0,2%) пытался развить тенденцию к росту и протестировал верхнюю границу диапазона 3400-3450 пунктов, однако к концу дня откатился к его середине ввиду ухудшения настроений на американском фондовом рынке и ослабления спроса на активы развивающихся стран, нивелировавших фактор крепости товарных рынков. В результате инвесторы начали фиксировать прибыль по ряду ключевых «голубых фишек», что вывело финсектор в аутсайдеры дня (Сбербанк: -0,4%; МосБиржа: -2,3%). Лучше рынка смотрелись акции сырьевых компаний, причем наиболее сильно выглядел сталелитейный сегмент, в котором акции НЛМК (+2,1%) и Северстали (+1,2%) смогли протестировать свои исторические максимумы. Также отметим активный рост РусАла (+2,5%) и Фосагро (+2,7%). В нефтегазовом секторе рост фокусировался в акциях Роснефти (+1,5%) и Лукойла (+0,9%).

Сегодня мы ждем, что сегодня на российском рынке акций будет преобладать умеренно негативный настрой. Причем в случае дальнейшего ухудшение внешнего фона не исключаем теста индексом МосБиржи нижней границы зоны 3400-3450 пунктов. Из корпоративных событий выделим публикации финотчетности Сбербанка, МТС, Mail.ru, М.видео, и Юнипро.

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