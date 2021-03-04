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ПСБ: В фокусе финал встречи ОПЕК+, ждем смягчения квот Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent потихоньку подрастают перед финалом встречи ОПЕК+. Статистика от Минэнерго США, как ожидалось, вышла схожей с API: запасы сырой нефти выросли на 21 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 9,7 млн барр., а запасы бензинов сократились на 13,6 млн барр. Все это - последствия аномальных холодов в Техасе, когда были парализованы все добывающие и перерабатывающие мощности. Сегодня в фокусе заседание ОПЕК+. Мы ожидаем смягчения квот и высвобождение добычи до 1,5 млн барр./день с апреля. Нефть Brent в преддверии решения альянса будет находиться в зоне 65-65,5 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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