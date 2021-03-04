ПСБ: Мы ждем сохранения умеренно коррекционных настроений на мировых рынках в течение дня

Сегодня ожидаем новую попытку пары доллар/рубль пройти вверх отметку 74 рубля

Мы ждем, что сегодня на российском рынке акций будет преобладать умеренно негативный настрой; диапазон 3400-3450 пунктов по индексу МосБиржи может сохранить актуальность

Учитывая большой объем неудовлетворенного спроса на аукционах Минфина в среду, сегодня покупки рублевых облигаций могут продолжиться

EBITDA Polymetal (ПОКУПАТЬ) в 2020 г. выросла на 57%, до $1,68 млрд, на уровне консенсуса - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы квалифицируем представленную финансовую отчетность как сильную. Увеличению доходов Полиметалла способствовал в первую очередь уверенный рост цен на драгоценные металлы в условиях роста доли сбыта золота. Совет директоров Полиметалла также сообщил, что рекомендует выплатить финальный дивиденд в размере 0,89 долл. на акцию, что с учетом промежуточных дивидендов (совокупный дивиденд составил 1,29 долл.) соответствует 100% свободного денежного потока и дивидендной доходности 5,5%. Крепость бизнеса и приверженность компании высоким стандартам производства и защиты труда (Полиметалл сообщил, что добился в прошлом году нулевого показателя смертельного травматизма) и высокая дивидендная доходность в условиях нашего позитивного долгосрочного взгляда на цены на драгметаллы позволяют нам по-прежнему оценивать акции компании как привлекательные. Мы рекомендуем «покупать» акции Полиметалла, наш целевой уровень составляет 2166 руб., потенциал роста 43%.

ПАО «Промсвязьбанк»