«Фридом Финанс»: Риторика Пауэлла в фокусе внимания

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 3 марта американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 снизился на 1,31%, до 3820 пунктов, Dow Jones потерял 0,39%, NASDAQ упал на 2,70%. Опубликованный блок макростатистики оказался немного хуже ожиданий, а доходность казначейских облигаций (трежерис) продолжила расти, что вновь привело к оттоку капитала из некоторых секторов. Слабее всех выглядел технологический сектор: его снижение составило 2,49%. Акции FAANG завершили день падением на 2,5-5%, тогда как сектор энергетики вырос на 1,43%.

Сервис такси Lyft (LYFT: +8,2%) пересмотрел прогноз по EBITDA на текущий квартал в сторону повышения, поскольку отмечаются неожиданно высокие темпы увеличения числа поездок.

Дискаунт-ретейлер Dollar Tree (DLTR: +3%) продемонстрировал смешанные результаты и увеличил программу обратного выкупа акций.

Результаты ретейлера одежды Ross Stores (ROST: -5,5%) оказались слабыми: компания отметила низкий трафик и высокие затраты на логистику.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. Несмотря на преобладание позитивных факторов, связанных с улучшением эпидемиологической обстановки и возможной реализацией мер фискального стимулирования, внимание инвесторов сосредоточено на инфляционных рисках и росте доходности долгосрочных трежерис. Вчера был опубликован индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM, компоненты которого усилили обеспокоенность инвесторов в отношении инфляционного давления. Ценовой компонент индекса подскочил до 71,8 в феврале по сравнению с январским значением 64,2, что является результатом усиления спроса при сохраняющихся карантинных ограничениях и перебоях в цепочках поставок.

Фьючерсы на американские фондовые индексы на этом фоне снижаются. С нашей точки зрения, акции стоимости (с низкими стоимостными мультипликаторами) по-прежнему будут выглядеть лучше широкого рынка. Наиболее уязвимым в краткосрочном периоде остается технологический сектор, однако в более долгосрочной перспективе, по нашему мнению, он продемонстрирует положительную динамику.

Главным событием сегодняшнего дня станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции WSJ, где он может выразить мнение об уровнях доходности трежерис и потенциальных действиях ФРС в случае их чрезмерного роста. Таким образом, динамика рынка будет определяться позицией Джерома Пауэлла по этому вопросу.

Азиатские фондовые площадки закрылись глубоким падением. Китайский CSI 300 упал на 3,15%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,15%, японский Nikkei 225 — на 2,13%. Европейский EuroStoxx 50 теряет около 0,4%.

Склонность к принятию риска невысока. Ставка по 10-летним трежерис повышается до 1,46%. Фьючерс на нефть марки Brent опускается ниже $64. Золото консолидируется у отметки $1 715.

По нашим ожиданиям, S&P 500 сегодня может опуститься ниже 3790 пунктов.

Сегодня квартальные результаты представит один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых и RF-решений Broadcom (AVGO). Консенсус-прогноз предполагает рост выручки на 12,9%, до $6,61 млрд. Повышение показателя EPS, рассчитанного не по GAAP, ожидается на уровне 24,9%, до $6,56. Ключевым позитивным драйвером для выручки останется подсегмент беспроводных RF-решений, доходы от которого могут вырасти на 85-95% благодаря увеличению количества и повышению стоимости компонентов для смартфонов с поддержкой связи формата 5G. Мы ожидаем, что инвесторы сосредоточат внимание на прогнозах в отношении выручки и операционных расходов на текущий год.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 76 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии COVID-19 продолжает ослабевать благодаря проходящей вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикаторы RSI и MACD указывают на то, что в краткосрочном периоде возможна консолидация. В случае снижения индекса широкого рынка ниже 3790 пунктов следующей линией поддержки станет уровень 3700 пунктов. Среднесрочные перспективы будут оставаться позитивными, пока S&P 500 превышает 3640 пунктов.