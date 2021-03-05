ПСБ: Финансовые результаты Юнипро по итогам 2020 года

Юнипро представила финансовый отчет по итогам 2020 года по МСФО, который в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала снижение основных финансовых показателей на фоне сокращения выработки электроэнергии и слабой ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ).

Выручка за отчетный период составила 75,3 млрд руб. (-6,2% г/г), EBITDA – 26,4 млрд руб. (-10,8% г/г), чистая прибыль – 13,7 млрд руб. (-27,1%).

Снижение выручки обусловлено сокращением выработки и падением цен реализации электроэнергии на фоне теплой погоды в начале 2020 года, пандемии коронавируса, усиления со стороны гидрогенерации из-за высокого притока воды в водохранилища.

Снижение EBITDA и чистой прибыли обусловлено в основном сокращением выработки электроэнергии, а также уменьшением платежей по ДПМ, что связано со снижением доходности облигаций и корректировкой коэффициента РСВ, используемого при расчете цены ДПМ.

Компания рассчитывает получить в этом году EBITDA на уровне 25-30 млрд руб. против 26,2 млрд руб. по итогам 2020 года, при этом в 2022 году возможно увеличение показателя до 33-37 млрд руб. Рост финансовых показателей ожидается благодаря запуску третьего энергоблока Березовской ГРЭС после восстановления, что компенсирует снижение прибыли, вызванное окончанием ДПМ для всех блоков ПГУ.

В 2021 году Юнипро планирует выплатить дивиденды в размере 20 млрд руб., или 0,317 руб. на одну акцию (дивидендная доходность около 11,2%), при условии пуска и стабильной работы третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Выплаты в течение 2022 года также составят 20 млрд руб.

Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и, по нашему мнению, окажут умеренное влияние на котировки. На наш взгляд, акции компании интересны как дивидендная история. Наша целевая цена для акций Юнипро составляет 3,14 руб./акция. Мы рекомендуем держать акции Юнипро.

ПАО «Промсвязьбанк»