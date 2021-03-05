«Фридом Финанс»: Рубль обретает уверенность

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Волатильность на внешних рынках снижается, однако основные индексы остаются преимущественно в красной зоне. На открытии торгов биржи США держатся чуть ниже нуля или слабо в плюсе. Европейские площадки в среднем теряют около 0,2%, азиатские торги еще утром завершились на минорной волне – вслед за падением западных рынков накануне. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets снижается менее чем на 0,5%.

Нефть сегодня в сильном плюсе – около 2% прибавляет Brent, торгуясь вечером выше $65 за баррель. Диапазон колебаний в течение дня составил $63,4-65,5. Основную поддержку котировкам оказывают ожидания решения ОПЕК+ по квотам на следующий месяц. Картель рассмотрит вопрос сохранение квот либо ослабление режима на 500 тысяч баррелей в сутки. Однако основная интрига связана с позицией Саудовской Аравии, которая удерживает персональную квоту на 1 млн баррелей ниже общих договоренностей. Рынок закладывает сохранение статус-кво либо незначительный рост добычи. Если ожидания не оправдаются, волатильность в нефти может усилиться.

Основной валютный индикатор стоимости российского рынка индекс РТС сегодня ведет себя нейтрально: изменения незначительны, к вечеру игроки вернулись к уровням, на которых они были сутки назад. РТС удерживается около 1450 пунктов. Динамика на рынке нефти, связанная с решениями ОПЕК+, может на время привести к резким движениям по индексу РТС.

Индекс Мосбиржи держится немногим выше средних значений этой недели. К концу дня торги идут рядом с уровнем 3400 пунктов. По отношению к закрытию среды колебания не значительны. Однако напряжение чувствуется: в течение дня в моменте индекс уходил ниже 3370 пунктов. В базовом сценарии в пятницу рынок будет немногим выше 3400.

Среди акций наиболее сильную динамику показывает САФМАР (+5%). Бумаги взлетели на фоне проведения внеочередного собрания акционеров, где была объявлена цена выкупа акций после продажи одноименного НПФ в пользу группы «Регион». В моменте котировки поднимались до 540 рублей за штуку – впервые с января 2020 года. Объявленная цена выкупа – 545 рублей. В ближайшие недели бумага САФМАР с высокой вероятностью вернется к уровням ниже 500 рублей.

Рубль сегодня чувствует себя вполне уверенно – на фоне поднявшейся нефти. Доллар приблизился к отметке 73,5 и продолжает двигаться к недельным минимумам. В ближайшие сутки возможно равновероятное движение как вверх, так и вниз. Амплитуда колебаний вряд ли превысит 60 копеек. Евро сегодня проседает до 88,5 и держится вблизи этого минимума. Вблизи этих значений евровалюта последний раз непродолжительно удерживалась в начале декабря. Ближайший ключевой уровень для евро – 88,4, откуда движение вниз может усилиться. Но это уже сценарий на следующую неделю. В пятницу основной прогноз – рост евро к уровню 88,8.