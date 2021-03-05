ПСБ: Финансовые результаты М.Видео-Эльдорадо по итогам 2020 года

Сегодня финансовую отчетность по МСФО представила Группа М.Видео-Эльдорадо, для которой 2020 г. стал успешным. За счет увеличения спроса на онлайн-платформе во время карантинных ограничений компания показала рост по выручке и EBITDA, а также снизила величину чистого долга. Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы компании и устанавливаем целевой ориентир в 1029 руб./акцию, что дает потенциал роста 23% к текущей цене.

Группа М.Видео-Эльдорадо - один из крупнейших в России ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники. По итогам 2020 года выручка Группы выросла на 14,4% г/г, до 417,8 млрд руб. благодаря более чем двукратному росту онлайн-продаж (+109% г/г), росту среднего чека и частоте покупок в период пандемии.

Скорректированный показатель операционной эффективности EBITDA вырос на 4% г/г и достиг 48,6 млрд руб., однако маржа снизилась до 11,6% с 12,8% годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль Группы выросла на 13% г/г, до 10,3 млрд руб. по МСФО 16, что связано с ростом выручки, а также снижением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов.

Чистый долг Группы на 31 декабря 2020 года составил 40,5 млрд руб., что ниже на 9,4% по сравнению с 31 декабря 2019 года. Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA также снизился до 1,42x (на 0,25x по сравнению с концом 2019 года).

В соответствии с новой дивидендной политикой М.Видео-Эльдорадо планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по стандарту МСФО 17 (IAS 17) и осуществлять дивидендные выплаты два раза в год. Целевой уровень долговой нагрузки не должен превышать 2,0х (по итогам 2020 года коэффициент был ниже - 1,42х).

Первые дивиденды в рамках новой политики группа планирует выплатить по итогам работы за 2020 год, с учетом выплаты в декабре 2020 года промежуточных дивидендов в размере 5,4 млрд рублей, что соответствовало 100% чистой прибыли за первое полугодие (30 рублей на акцию).

Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы компании с учетом выхода с лета на модель маркетплейса, значительных вложений в цифровизацию бизнеса и высокой дивидендной доходности (мы ожидаем дивдоходность в 2021 г. 9%). Оцениваем долгосрочный целевой ориентир компании в 1029 руб./акцию, что дает потенциал роста 23% к текущей цене.

ПАО «Промсвязьбанк»