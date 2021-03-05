ИАЦ «Альпари»: Российский рынок аккуратно продает

Отечественный рынок ценных бумаг в четверг снизился. Глобальные рынки капитала настроены осторожно, так как есть основания предполагать, что вчерашний западный негатив останется в силе и сегодня, раз Азия отыграла эти настроения.

Индекс МосБиржи снизился к 3402 пункту по давлением ухудшения внешнего фона, но пока способен оставаться в пределах 3380-3420 пунктов. Индекс РТС подрос до 1454 пунктам и может торговаться в коридоре 1435-1465 пунктов.

Все довольно сложно с акциями «Норильского никеля». Бумага падает в цене третий день после некоторого восстановления, и уже обновила минимумы трех месяцев. Основной негатив связан с добывающими мощностями компании, и пока тут нет особенных улучшений. В то же время, вряд ли стоит драматизировать ситуацию: после первой аварии риторика «Норильского никеля» и его отношение к штрафам были вполне стабильными, и пока ничего не меняется. Намерение компании выделить около 150 млрд руб. на развитие Норильска пока не останавливают распродажу акций, которые летят к 22 000 руб.

Акции «МТС» сегодня дорожают на изменении дивидендной политики компании. Стало известно, что в 2021 году менеджмент предлагает дивиденды выше предыдущих и ожидает роста выручки на 4% как минимум. Рынок видит потенциал развития бизнеса и вполне позитивно откликается на такие намерения. Бумаге нужно закрепиться над 323 руб., чтобы продолжить подъем.

Доллар США вечером снова ускорил снижение и торгуется сейчас около 73,74 руб. Рубль чувствует опору в виде волатильной нефти и не пугается рисков. Для доллара это означает сохранение торгов внутри диапазоне 73,50-74,50 руб. Евро стоит 88,67 руб., он значительно удалился от проторгованного диапазона 89-91 руб., но может вернуться туда довольно скоро.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»