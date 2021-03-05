Сбербанк завершил размещение ипотечных ценных бумаг ИА «Титан-3»

Сбербанк завершил размещение выпуска ипотечных ценных бумаг ИА «Титан-3», обеспеченных залогом ипотечного портфеля двух оригинаторов — Азиатско-Тихоокеанского Банка и БЖФ Банка, — общим объёмом более 2,9 млрд рублей. Для приобретения части ипотечного портфеля, входящего в обеспечение, был предоставлен промежуточный кредит Сбербанка, который был погашен за счёт выручки от размещения облигаций.

Выпуск облигаций представляет собой сделку классической многотраншевой секьюритизации. А использованный механизм мультиоригинаторной секьюритизации является инновационным для российского рынка.

Траншу облигаций класса «А» (2,275 млрд рублей) присвоен наивысший рейтинг по национальной шкале для инструментов структурного финансирования (ААА.sf). Субординированные (по отношению к классу «А») транши «Б1» (323,6 млн рублей) и «Б2» (228,9 млн рублей) были приобретены оригинаторами. Ставка квартального купона составила 7,45% годовых.

Номинальный срок обращения облигаций привязан к наибольшему сроку ипотечного кредита, входящего в состав обеспечения, и составляет 33 года. Ожидаемый срок обращения облигаций — 4–5 лет.

В размещении приняли участие многочисленные частные инвесторы-клиенты нескольких брокеров, а также институциональные инвесторы. По части размещенных облигаций Сбербанк выступил андеррайтером.

Организатором выпуска является SberCIB. Аналогичные сделки также планируется организовать в течение 2021 года.

Павел Васильев, руководитель подразделения инвестиционных и секьюритизированных продуктов Сбербанка:

– Данная сделка стала инновационной как для Сбербанка в его роли организатора, так и для рынка в целом. Участие двух банков — Азиатско-Тихоокеанского банка и БЖФ Банка — позволило разместить на рынке облигации, имеющие оптимальное соотношение риска и доходности для инвесторов. Мы увидели достаточно диверсифицированный спрос от различных участников рынка: прежде всего банков, а также обеспеченных физических лиц. Это позволило разместить облигации старшего транша по приемлемой для оригинаторов ставке купона, которая заинтересовала значительное число рыночных инвесторов, принявших участи в размещении.

Евгений Бардадим, руководитель управления долгового финансирования «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО):

– Успешное размещение бумаг в рамках проекта подтверждает наличие интереса со стороны широкого круга инвесторов к рейтингуемым многотраншевым выпускам ипотечных облигаций. Мы надеемся, что аналогичные сделки с участием нескольких оригинаторов, которые позволяют повысить эффективность обычных сделок секьюритизации, найдут широкое распространение на рынке в ближайшем будущем. Первые такие проекты были реализованы еще в 2016 году в рамках программ АО «АИЖК» с участием АТБ и БЖФ. Кроме того, в рамках данной сделки банком-партнером применялось промежуточное финансирование ипотечного агента (бридж-финансирование), которое позволяет ускорить накопление пула. Реализация таких сложных проектов требует наличия опыта и глубокой экспертизы всех участников. Его завершение является примером успешного сотрудничества на российском рынке ипотечной секьюритизации.

Илья Зорин, Председатель Правления Банка БЖФ:

– Банк Жилищного Финансирования высоко ценит сотрудничество с крупнейшим финансовым институтом России – Сбербанком, экспертные и ресурсные возможности которого позволяют осуществлять сделки секьюритизации полного цикла – от формирования пула ипотечных кредитов на ипотечном агенте за счет бридж-финансирования до размещения облигаций, обеспеченных накопленным пулом ипотечных кредитов. Одновременно с этим партнерство банков БЖФ и АТБ позволило сделать мультиоригинаторный выпуск ипотечных ценных бумаг, повышающий его качество и надежность. Выпуск ипотечных облигаций Титан-3 – это выдающийся пример синергии трех сильных банков и важный этап в становлении рынка ипотечных облигационных займов на российском финансовом рынке

SberCIB — выделенный бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока банка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений: от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.