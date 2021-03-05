«Открытие»: Акции российских металлургов реагируют на обвал контрактов промышленных металлов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,61% до 3395,11 п., а РТС рос на 0,04% до 1453,02 п. Отечественный рынок взял курс на снижение. Цены на никель и сталь в Шанхае резко пошли вниз. Естественно, что в Лондоне падение продолжилось. Никель терял более 8%, медь более 4%, а алюминий более 2%. Ситуация на рынках облигаций пока не улучшается, что также давит на рискованные активы. Самым слабым сектором к середине дня оказалась химия и нефтехимия с потерями более 2%, металлы и добыча падение более чем на 1,7%, а в финансах почти 1,9%. Лучше прочих смотрелся сектор нефти и газа, который терял менее 0,2%. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 50 млрд рублей к середине дня.

Сбербанк сообщил о падении прибыли по МСФО в 2020 году на 10% до 760,3 млрд рублей. Объём выданных кредитов вырос на 15% за год, включая рост розничного портфеля на 18%. Также отметим рост клиентской базы на 3 млн до 99 млн человек. «М.видео – Эльдорадо» сообщает о росте скорректированной чистой прибыли в 2020 году на 9,3% до 12,212 млрд рублей при росте выручки на 14,4%. Чистый долг группы сократился на 9,4% до соотношения чистый долг к скорректированной EBITDA 1,42X. Группа планирует направить на выплату дивидендов скорректированную прибыль без учёта расходов единовременного характера. Также отчиталась Mail.ru Group. В IV квартале выручка выросла на 24,9% до 32,979 млрд рублей. Основной вклад в рост внёс игровой сегмент, где выручка увеличилась на 27,7%. Также компания отмечает восстановление доходов от рекламы. Однако столь позитивный рост выручки портит статистика падения EBITDA на 25,4%. Чистая прибыль упала на 68,8% до 1,768 млрд рублей. И немного интересной статистики от Московской биржи. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось за февраль на рекордные 883,4 тыс. до 10,3 млн. В феврале частные инвесторы вложили в акции 29,5 млрд рублей, а в облигации 90 млрд рублей, а также в фонды 12,6 млрд рублей. Доля частных инвесторов в объёме торгов акциями достигла 41,3%, облигаций – 15,2%, на срочном рынке 46,2% и на спотовом рынке валюты 13,4%.

Рубль игнорирует обвал цен на промышленные металлы благодаря сокращению геополитической премии

Рубль упорно сопротивляется негативной динамике на сырьевом рынке. Более того, он даже противостоит доллару, который усиливает свои позиции на Forex. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4710 рублей. Ставки MosPrime остались на уровне 4,33% на день, снизились до 4,42% на неделю и 4,67% на месяц. На фоне негативной динамики сырьевых контрактов можно было бы ожидать слабости рубля. Однако на текущей неделе отечественная валюта отыгрывает смягчение внешнеполитических рисков. США всё ещё оставляют за собой последнее слово и возможность следующего круга санкций, если РФ не задекларирует и не уничтожит своё химическое оружие, но она уже сделала это в 2017 году в отличие от самих США. Кроме того, на Forex отмечают усиление доллара против валют развитых стран, но данное усиление может строиться на ожиданиях восстановления экономики, которое обеспечит поддержкой валюты сырьевых стран. AUD и NZD незначительно слабели против доллара США. К 15:15 мск:

USD-RUB – 73,61 (-0,49%),

EUR-RUB – 88,63 (-0,72%),

EUR-USD – $1,204 (-0,21%),

GBP-USD – $1,394 (-0,04%),

USD-JPY – 107,35 (+0,34%).

Борьба с коронавирусом обвалила розничные продажи еврозоны в январе

Европейские индексы торговались в минусе. Самые большие потери более 4% показывал сектор базовых материалов, что также можно отнести на счёт обвала контрактов промышленных металлов. В плюсе удерживался сектор коммунальных услуг. Из корпоративных отчётов отметим убытки Lufthansa в размере 6,7 млрд евро за 2020 год. Великобритания удивила ростом индекса строительной активности в феврале до 53,3 п. с январских 49,2 п. Еврозона удивила, но с обратным знаком, поскольку розничные продажи упали за январь на 5,9% при ожиданиях снижения лишь на 1,0%. Одной из главных причин резкого падения потребительской активности вновь стали меры по сдерживанию распространения коронавируса. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6606,51 п. (-1,03%),

DAX - 14011,86 п. (-0,48%),

CAC 40 - 5811,12 п. (-0,32%).

Нефть ждёт решения OPEC+, а никель продолжает обвал

Никель закончил торги на Шанхайской фьючерсной бирже падением на 6%. Снижение также продолжилось в Лондоне, где металл терял около 8,5%. Китайская Tsingshan Holding Group заявляет об отсутствии дефицита никеля на рынке, а также объявила о контракте на поставку 100 тыс. тонн никелевого штейна производителю аккумуляторных батарей Huayou Cobalt Co., Ltd. Недавний рост цен никеля многие связывают с призывом главы Tesla Илона Маска к производителям увеличить производство, поскольку металл необходим для аккумуляторных батарей. На рынке нефти сохраняется затишье. Члены соглашения OPEC+ обсуждают производственные планы на апрель. По информации источников Reuters, многие участники поддерживают идею сохранения объёмов добычи до конца апреля. Также остаётся неясной позиция Саудовской Аравии по поводу своего добровольного сокращения ещё на 1 млн бар. в сутки. Позиция России заключается в постепенном наращивании производства, чтобы не допустить дальнейшего роста цен, который также может спровоцировать резкое восстановление активности сланцевых производителей США. Сама РФ не смогла поднять добычу в феврале из-за суровой погоды, но, вероятно, хочет увеличить добычу на 0,12 млн бар. с апреля. К 15:15 мск:

Brent - $64,12 (+0,08%),

WTI - $61,38 (+0,16%),

Золото - $1715 (-0,05%),

Медь - $8751,28 (-4,16%),

Никель - $16165 (-7,19%).

Внимание американского рынка направлено на выступление председателя ФРС

Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,15% в Dow Jones до 0,4% в NASDAQ на старте дня. На расширенных торгах вновь снижаются такие технологичные бумаги, как Apple, Tesla, Twitter. Позже вечером состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках мероприятия Wall Street Journal. На рынке рассчитывают, что глава ФРС сможет успокоить инвесторов по поводу роста доходностей по казначейским обязательствам. С одной стороны, некоторые объясняют это возросшими инфляционными ожиданиями на фоне будущего восстановления экономики. Однако более правдоподобным кажется то, что бюджетный дефицит США в текущем году составит около $4,2 трлн и ФРС покроет его только на $960 млрд в рамках текущей программы покупки казначейских обязательств на $80 млрд в месяц. Российский рынок смог ликвидировать часть утренних потерь, но для перехода к росту необходим разворот в сырьевых контрактах.

С уважением,

Артём Лаврищев

Руководитель проектов отдела по связям с общественностью

АО «Открытие Брокер»

Тел.: +7 (495) 777-56-56 (вн. 11-4231)

Моб.: +7 (962) 364-99-88

115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4

lavrischev@open.ru

www.open-broker.ru