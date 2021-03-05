Комментарии

ПСБ: ОФЗ растут в цене, отыгрывая возможное сокращение объема размещения нового госдолга

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,55% годовых (-8 б.п.), 5-летних - к 6,10% (-4 б.п.). Внешний фон для российского рынка облигаций складывается противоречивым. Локальные гособлигации развивающихся стран вчера торговались разнонаправленно. Суверенные долги Индии, Бразилии, Колумбии выросли в цене, а Мексики, ЮАР, Индонезии – снизились. Рост доходности гособлигаций США продолжился. UST-10 достигли 1,58% годовых (+8 б.п. в четверг и +16 б.п. суммарно за последние 2 дня). Давление на UST оказала стабилизация ситуации на рынке труда, что подкрепляет уверенность инвесторов в восстановлении экономики. Кроме того инвесторов разочаровали комментарии Председателя ФРС, что регулятор не видит рисков в росте доходности длинных UST. На фоне роста долларовых ставок спрос на ОФЗ поддерживается ослаблением геополитических рисков, относительно высокими ценами на нефть и возможным сокращением предложения ОФЗ в этом году.

Сегодня на фоне росте нефтяных цен выше 67 долл за баррель Brent ждем продолжения покупок ОФЗ. Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться до 6,45 – 6,50% годовых.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги